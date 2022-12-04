Какие автомобили предпочитают современные женщины?

Современные женщины отличаются целеустремленностью и коммуникабельностью. Вопрос – какой автомобиль должен быть у представительниц прекрасного пола, важен для многих мужчин. В данной теме разбирались эксперты.

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Некоторые модели автомобилей называют «женскими», хотя в мировой классификации транспортных средств подобная категория отсутствует. Под данным понятием имеются ввиду красивые машины, окрашенные в яркий цвет.

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Как правило, это 2-дверные хэтчбеки, иногда – юркие эксклюзивные купе, ещё реже – большие кроссоверы или внедорожники. Именно их предпочитают дамы в стремлении подчеркнуть свой статус. Для них крайне важны надёжность и мощность машины, немаловажен и вопрос безопасности.

Выбор автомобиля в каждом случае зависит не только от финансовых возможностей дамы и её желания обладать определённой моделью.

Машина должна отражать внутренний мир автовладелицы и подчёркивать положение в социальной среде.

Это является первым критерием, влияющим на выбор авто. Статистические исследования о предпочтениях девушек при выборе автомобиля показали, что, в основном, речь идёт о не слишком дорогой машине. Второй критерий – это уровень комфорта и максимальное удобство, третий – безопасность.

Компании-производители выпускают автомобили без их разделения на «мужские» и «женские», распределение происходит на потребительском уровне.

Некоторые модели отличаются мягкостью дизайна, что относит их к категории «женских». К примеру, хэтчбек Honda Civic VIII, купе Рeugeot-308, кроссовер Range Rover Evoque или хэтчбек Volkswagen New Beetle.

Женщины ищут себе машину с учётом всех запросов, но никогда не «скатятся» до уровня массовых моделей, так как дамам свойственно выделяться среди автомобильной «толпы».

Для девушек важен уровень комфорта в салоне, в котором должно быть всё. Мощный кондиционер, современная аудиосистема, безопасное детское кресло и обязательно – автоматическая КПП.

Немногие автолюбительницы покупают машины с «механикой». Подавляющее большинство считает, что АКПП крайне удобна, так как не требует постоянных переключений в ручном режиме.

Женщины аккуратнее ведут себя за рулём, строго придерживаясь Правил дорожного движения.

Некоторые из представительниц прекрасного пола могут купить электромобиль, но в процентном выражении, согласно статистике, преобладают компактные хэтчбеки.