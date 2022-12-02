Какие машины лучше не оставлять на «ручнике» в мороз

«Часто бывает, если машину оставляют на 2-3 дня, то она просто не может тронуться с места. Внутри барабанных тормозов образуется влага, из-за чего зимой во время длительной стоянки на «ручнике» они примерзают. Особенно в этой ситуации тяжело переднеприводным автомобилям, заднеприводные еще могут как-то разомкнуть замороженные тормоза», — объяснил Шабунин.