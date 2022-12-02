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3 часа назад

Автомеханик рассказал, какие машины лучше не оставлять на «ручнике» на морозе

Газета.Ru

Зимой задние тормозные колодки автомобилей могут замерзнуть, из-за чего машине будет непросто сдвинуться с места. Особенно сильно эта проблема касается автомобилей с барабанными тормозами, меньше — с дисковыми, рассказал «Газете.Ru» мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

Какие машины лучше не оставлять на «ручнике» в мороз
Фото: Евгений Биятов/РИА НовостиЕвгений Биятов/РИА Новости

«Часто бывает, если машину оставляют на 2-3 дня, то она просто не может тронуться с места. Внутри барабанных тормозов образуется влага, из-за чего зимой во время длительной стоянки на «ручнике» они примерзают. Особенно в этой ситуации тяжело переднеприводным автомобилям, заднеприводные еще могут как-то разомкнуть замороженные тормоза», — объяснил Шабунин.

В случае с переднеприводным автомобилем на скользкой дороге водитель, выезжая со двора, может не сразу обратить внимание, что задние колеса не крутятся. Если в этой ситуации машина окажется на асфальте, то возникнет высокая нагрузка на механизмы автомобиля и шины, предупредил эксперт.

«Своим клиентам я вообще не рекомендую оставлять машины на ручнике и не только в мороз — кроме случаев, если машина стоит под серьезным уклоном», — отметил он.

Чтобы разомкнуть примерзшие тормоза, автомобилисты могут воспользоваться деревяшкой и молотком, простукивая по краям барабана. Лучше всего это делать в тот момент, когда кто-то находится за рулем и пытается тронуться с места, посоветовал автомеханик.

Автоэксперт,
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