Можно ли ставить в машину более мощный аккумулятор?

Некоторые автолюбители ставят в машину более мощный аккумулятор для уверенного запуска мотора в сильные морозы. Следует учитывать влияние параметров нештатной батареи и последствия вмешательства в работу бортового компьютера.

Автовладельцы, многие из которых проживают в регионах, отличающихся суровыми зимами, щепетильно относятся к вопросу надёжности аккумулятора. Существует определённая тенденция, когда используется более производительная батарея.

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Такой вариант улучшения ситуации при утреннем запуске двигателя на морозе в 10-15 °С оправдан лишь для советских автомобилей и иномарок, выпущенных 15-20 лет назад.

Для таких авто нет никакой разницы в том, какой установили аккумулятор, в любом случае мотор получит более сильный разряд. К тому же, у таких машин будет отсутствовать проблема с зарядкой батареи.

Генератор, в свою очередь, выполняет свою функцию, обеспечивая АКБ энергией. Отсутствие электроники намного упрощает процедуру замены штатного аккумулятора на более эффективный.

В отличие от старых автомобилей, современные модели имеют бортовой компьютер.

Он контролирует то, на сколько процентов заряжен аккумулятор. Для корректной работы всего оборудования, в машине должна стоять батарея той мощности, которая предписана заводом-изготовителем.

Если поставить более мощный аккумулятор, то есть вероятность того, что на морозе он выйдет из строя, причём в короткий срок.

К тому же, «напичканная» электроникой машина однажды может просто не завестись. Причиной станет острая нехватка заряда батареи.

При желании установить более мощный аккумулятор, вопрос решается по-другому.

Необходимо перепрошить аккумулятор повышенной мощности в бортовой компьютер. За небольшую плату такую работу может выполнить соответствующий специалист.

В таком случае генератор будет обеспечивать батарею энергией и двигатель будет заводиться относительно легко.

Крайне важно учитывать, что вмешательство в работу бортового компьютера является ответственным мероприятием.

Такую работу должен выполнять мастер, понимающий, какие последствия могут наступить.

Если есть проблема, связанная с необходимостью заменить аккумулятор, то безопаснее всего поставить батарею такой же мощности, но совершенно новую.