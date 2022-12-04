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10 минут назад

Новости автомира: Автоэксперты рассказали, как можно защитить кузовные детали от коррозии

Слово и Дело

Кузов любого автомобиля начинает ржаветь рано или поздно. Специалисты рассказали, как можно отсрочить появление коррозии.

Автоэксперты рассказали, как можно защитить кузовные детали от коррозии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автоэксперты советуют заниматься профилактикой по защите кузовных деталей, чтобы предотвратить появления ржавчины. Так, после покупки машины, следует провести обработку самых незащищенных деталей и установить подкрылки. Также антикоррозийное покрытие защитит днище, скрытые полости и пороги транспортного средства.

Как сообщает NJcar, частая мойка транспортного средства с применением специальной автохимии тоже поможет защитить кузовные детали от коррозии. Особенно это полезно зимой, когда дороги посыпают реагентами.

Автоэксперт,
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