Автоэксперты рассказали, как можно защитить кузовные детали от коррозии

Кузов любого автомобиля начинает ржаветь рано или поздно. Специалисты рассказали, как можно отсрочить появление коррозии.
Автоэксперты советуют заниматься профилактикой по защите кузовных деталей, чтобы предотвратить появления ржавчины. Так, после покупки машины, следует провести обработку самых незащищенных деталей и установить подкрылки. Также антикоррозийное покрытие защитит днище, скрытые полости и пороги транспортного средства.
Как сообщает NJcar, частая мойка транспортного средства с применением специальной автохимии тоже поможет защитить кузовные детали от коррозии. Особенно это полезно зимой, когда дороги посыпают реагентами.