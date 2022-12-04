Автоэксперты рассказали, как можно защитить кузовные детали от коррозии

Кузов любого автомобиля начинает ржаветь рано или поздно. Специалисты рассказали, как можно отсрочить появление коррозии.

Автоэксперты советуют заниматься профилактикой по защите кузовных деталей, чтобы предотвратить появления ржавчины. Так, после покупки машины, следует провести обработку самых незащищенных деталей и установить подкрылки. Также антикоррозийное покрытие защитит днище, скрытые полости и пороги транспортного средства.