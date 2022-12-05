Составлен рейтинг самых ненадежных автомобилей

Эксперты издания TopSpeed составили рейтинг ненадежных внедорожников и кроссоверов. И хотя топ ориентирован на жителей США, для россиян он тоже актуален, так как в него попали модели, продающиеся на отечественном рынке.

Фото: Официальное сообщество Volkswagen в социальной сети "Вконтакте" Официальное сообщество Volkswagen в социальной сети "Вконтакте"

Интересно, что все три первых места заняли представители немецкого автопрома, которые давно не радуют потребителей своим качеством.

На вершине антирейтинга расположился Volkswagen Taos – внедорожник 2022 года выпуска, набравший всего 1 балл из 100 возможных. У этого автомобиля ломается практически все: топливная система, трансмиссия, двигатель и электроника.

Вторая позиция у Volkswagen Tiguan – 3 балла из 100. Частые поломки те же, что и у предыдущей модели: мотор, трансмиссия, электроника.

На третьей строчке антирейтинга – Mercedes-Benz GLC 2022 года – 4 балла из 100. Автомобиль имеет проблемную подвеску, трансмиссию и электронику.

Четвертое место у Volvo XC60 2022 года выпуска, пятое – у электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, имеющего проблемную бортовую электронику и электродвигатель.

Шестую позицию эксперты отдали KIA Sorento 2023 модельного года, у которого есть проблемы с гибридной силовой установкой. Седьмым в списке стал Buick Encore 2014 с ненадежной электрикой и системой охлаждения двигателя.

Восьмая и девятая строчки достались Jeep Cherokee 2014 и Nissan Pathfinder 2013, имеющим проблемы с трансмиссиями и двигателями. Замыкает рейтинг Hyundai Tucson 2016 года. У машины встречаются серьезные и незначительные проблемы с мотором, трансмиссией, системами привода и электроникой.