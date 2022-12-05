Что такое опасное вождение и можно ли получить за него штраф?

Буквально пару недель назад мы разбирались в том, что ПДД ограничивают перестроения не только при опасном вождении. Сегодня же поговорим непосредственно о самом опасном вождении. Какие маневры на дороге могут считаться опасными? И главное, можно ли получить за опасное вождение штраф, ведь его все никак не утвердят и не введут в КоАП?

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Что такое опасное вождение?

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невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;

перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;

несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;

несоблюдение бокового интервала;

резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;

препятствование обгону. Сначала разберемся с тем, что такое опасное вождение. В ПДД содержится подробная и вполне четкая, но очень длинная формулировка, которую мы для удобства разобьем на конкретные пункты. Итак, согласно пункту 2.7 ПДД, водителю запрещается опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий:

Однако пункт 2.7 дальше уточняет, что совершение всех перечисленных выше действий является опасным вождением, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Оговорка в пункте 2.7 объясняется просто: все перечисленные в нем действия и без того запрещены Правилами: водитель не должен подрезать, резко беспричинно тормозить, препятствовать обгону, перестраиваться при интенсивном движении и так далее. И за некоторые из этих нарушений, совершенных однократно, предусмотрено наказание. А вот неоднократное совершение этих действий, создающее угрозу для других, уже трактуется как опасное вождение.

Так можно ли получить штраф за опасное вождение?

Ответ на вопрос о штрафе прямо проистекает из предыдущего абзаца. Непосредственно за опасное вождение штраф по состоянию на конец 2022 года получить нельзя: он просто не установлен законом и не введен в КоАП. Но это не значит, что за опасную езду вообще нельзя получить штраф: пока нет штрафа за опасное вождение, к водителям будут применяться штрафы за отдельные конкретные нарушения согласно КоАП. Давайте уточним их по списку выше.

Невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения: согласно части 3 статьи 12.14 влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия: наказание не установлено.

Несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства: согласно части 1 статьи 12.15 влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, но на практике накладывается такой штраф только в случае ДТП из-за несоблюдения дистанции. В движущемся потоке контроль соблюдения дистанции никто не осуществляет.

Несоблюдение бокового интервала: согласно той же части 1 статьи 12.15 влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, но и здесь наказание можно получить только в случае ДТП.

Резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия: наказание не установлено.

Препятствование обгону: наказание не установлено.