Когда нельзя парковать машину с вывернутыми колесами

Если же на улице мороз, то натянутые тормозные шланги и гофры рулевых тяг будут испытывать ненужное напряжение. Когда после длительной стоянки вы резко повернете руль, возникнет риск их повреждения. Если вы паркуетесь на ровном месте - всегда оставляйте передние колеса в прямом положении", - отметил эксперт.