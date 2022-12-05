Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете", когда можно, а когда нельзя парковать машину с вывернутыми колесами.
"На самом деле парковка с вывернутыми колесами выполняет функцию безопасности. Если автомобиль паркуется на уклоне, то его передние колеса поворачиваются таким образом, чтобы в случае отказа стояночного тормоза он покатился в сторону бордюра и остановился.
А вот если уклона нет, а вы просто забыли поставить колеса в положение "прямо", то возникает риск, что в момент начала движения вы, забыв о повернутых колесах, устроите обидное ДТП.
Если же на улице мороз, то натянутые тормозные шланги и гофры рулевых тяг будут испытывать ненужное напряжение. Когда после длительной стоянки вы резко повернете руль, возникнет риск их повреждения. Если вы паркуетесь на ровном месте - всегда оставляйте передние колеса в прямом положении", - отметил эксперт.