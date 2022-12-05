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28 минут назад

Когда нельзя парковать машину с вывернутыми колесами

Российская Газета

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете", когда можно, а когда нельзя парковать машину с вывернутыми колесами.

Когда нельзя парковать машину с вывернутыми колесами
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"На самом деле парковка с вывернутыми колесами выполняет функцию безопасности. Если автомобиль паркуется на уклоне, то его передние колеса поворачиваются таким образом, чтобы в случае отказа стояночного тормоза он покатился в сторону бордюра и остановился.

А вот если уклона нет, а вы просто забыли поставить колеса в положение "прямо", то возникает риск, что в момент начала движения вы, забыв о повернутых колесах, устроите обидное ДТП.

Если же на улице мороз, то натянутые тормозные шланги и гофры рулевых тяг будут испытывать ненужное напряжение. Когда после длительной стоянки вы резко повернете руль, возникнет риск их повреждения. Если вы паркуетесь на ровном месте - всегда оставляйте передние колеса в прямом положении", - отметил эксперт.

Автоэксперт,Егор Васильев,
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