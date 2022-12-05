В России появились китайские гибридные кроссоверы с автопилотом

Российские дилеры выставили на продажу китайские гибридные кроссоверы Huawei Aito M5. Объявление появились на официальных сайтах центров и популярных сайтах. Модель предлагают продавцы из Москвы, Чувашии и Владивостока. Приобрести полноприводную китайскую новинку в богатом оснащении, сопоставимую по размерам с Jaguar F-Pace, можно от 4,2 миллиона до пяти миллионов рублей.

Фото: mlotor.ru mlotor.ru

Габариты Huawei Aito M5 составляют 4770 миллиметров в длину при 2880-миллиметровой колесной базе. Таким образом, китайский кроссовер сопоставим по размерам с Jaguar F-Pace или Genesis GV70. В комплектацию автомобиля входит беcключевой доступ, автопилот второго уровня, электропривод передних сидений с регулировкой поясничного отдела, а также функция автоматической парковки, камера кругового обзора и мультимедийная система с динамиками в подголовнике.

В движение Aito M5 приводит гибридная силовая установка, включающая электромоторы, тяговую батарею емкостью 40 киловатт-часа и полуторалитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 125 лошадиных сил, который работает в режиме генератора. Стоимость полноприводного китайского кроссовера в отечественных дилерских центрах составляет от от 4,2 до пяти миллионов рублей.