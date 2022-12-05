В Россию могут привезти электрические кроссоверы Honda из Китая

Один из крупных российских дилеров планирует привезти в страну крупную партию электрических кроссоверов Ciimo. Под этой маркой компания Honda совместно с китайским автопроизводителем Dongfeng выпускают автомобили, которые продают на территории КНР. На российский рынок могут привезти модель X-NV, которая представляет собой электрическую модификацию бензиновой Honda H-RV. Чтобы электрокар попал в Россию, продавец должен собрать определенное количество предзаказов.

Фото: motor.ru motor.ru

4,3-метровый Ciimo X-NV оборудован электромотором мощностью 163 лошадиные силы, который питается от батареи емкостью 53,6 киловатт-часа. По данным производителя, на одном заряде батареи кроссовер способен проезжать до 400 километров.

В электрокаре использованы кузов и шасси от Honda HR-V. При этом дизайн передней части кузова у китайской модели отличается от соплатформенного автомобиля. Кроме того, в иной стилистике выполнен интерьер X-NV. Если российский дилер наберет нужное количество предзаказов, китайский электрокар стоимостью 2 500 000 рублей доберется до нашего рынка.