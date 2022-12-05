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53 минуты назад

Новости автомира: В Россию могут привезти электрические кроссоверы Honda из Китая

Motor.ru

Один из крупных российских дилеров планирует привезти в страну крупную партию электрических кроссоверов Ciimo. Под этой маркой компания Honda совместно с китайским автопроизводителем Dongfeng выпускают автомобили, которые продают на территории КНР. На российский рынок могут привезти модель X-NV, которая представляет собой электрическую модификацию бензиновой Honda H-RV. Чтобы электрокар попал в Россию, продавец должен собрать определенное количество предзаказов.

В Россию могут привезти электрические кроссоверы Honda из Китая
Фото: motor.rumotor.ru

4,3-метровый Ciimo X-NV оборудован электромотором мощностью 163 лошадиные силы, который питается от батареи емкостью 53,6 киловатт-часа. По данным производителя, на одном заряде батареи кроссовер способен проезжать до 400 километров.

В электрокаре использованы кузов и шасси от Honda HR-V. При этом дизайн передней части кузова у китайской модели отличается от соплатформенного автомобиля. Кроме того, в иной стилистике выполнен интерьер X-NV. Если российский дилер наберет нужное количество предзаказов, китайский электрокар стоимостью 2 500 000 рублей доберется до нашего рынка.

В конце октября стало известно, что в Россию могут привезти миниатюрный китайский электромобиль XEV YoYo. На двухместный хэтчбек, частично напечатанный на 3D принтере, получили одобрение типа транспортного средства.

Автоэксперт,Honda HR-V,Honda,
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