Китайский автогигант выпустит премиальный кроссовер по цене Lada

Крупнейший в Китае производитель и экспортер автомобилей SAIC Motor анонсировал выпуск нового кроссовера RX9 под люксовым брендом Roewe, его стоимость на внутреннем рынке оценивается в 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает портал Cars News China со ссылкой на источники. В России за аналогичную сумму официальные дилеры Lada предлагают модель Vesta Sport (цена от 1,59 миллиона рублей).

Фото: carnewschina.com carnewschina.com

Продажи RX9 автогигант планировал начать в третьем квартале 2022 года, но позже выпуск был перенесен на февраль 2023 года. Новый пятидверный кроссовер доступен в двух комплектациях: с шести- и семиместным салоном. Автомобиль премиум-класса максимально может разогнаться до 200 километров в час. Полноприводный кроссовер оснащен двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 234 лошадиных силы.

Внешний вид автомобиля выполнен в характерном для китайского бренда стиле. Кроссовер получил массивную решетку радиатора, угловатую переднюю оптику и скрытые дверные ручки. Внутри панель инструментов, совмещенная с мультимедийным дисплеем, диагональ экрана достигает примерно 47 дюймов, а также D-образное рулевое колесо и коробка передач, по форме напоминающая аналоговый джойстик.