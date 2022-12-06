Представлен гибридный суперседан Mercedes-AMG S 63

В Германии дебютировал долгожданный гибридный суперседан Mercedes-AMG S 63. Новинка обрела силовую установку E Performance, научилась проезжать до 33 километров, не сжигая бензин, установила новые рекорды сегмента по мощности (свыше 800 лошадиных сил), разгонной динамике (0-100 за 3,3 секунды) и... топливной экономичности (расход горючего в смешанном цикле WLTP — 4,4 литра на 100 километров). Есть нюанс — выдающиеся характеристики доступны не всегда.

Фото: Mercedes-AMG S 63 E Performance Mercedes-AMG S 63 E Performance

Принципиальная конструкция нового Mercedes-AMG S 63 стала известна до дебюта обычного флагманского седана в кузове W223. Тем удивительнее, что премьеры от AMG пришлось ждать долгих 27 месяцев: похоже, что сложная гибридная система нуждалась в длительной доводке. Раньше в Аффальтербахе справлялись быстрее: например, Mercedes-Benz S 63 AMG в кузове W222 дебютировал всего через четыре месяца после исходника.

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Откровений по дизайну нет: от седана с пакетом AMG Line «заряженный» S 63 E Performance отличается решёткой Panamericana с вертикальными ламелями, более агрессивными бамперами, оригинальными дисками, характерными сдвоенными выхлопными патрубками, тормозными механизмами большего размера и шильдиками. С новым обвесом габаритная длина выросла почти на пять сантиметров.

Интересны детали. Во-первых, на передних крыльях под маркировкой V8 Biturbo появился лейбл E Performance, во-вторых, буквы S 63 на крышке багажнике стали тёмно-красными, в-третьих, с завода доступны несколько вариантов декора. Возможности персонализации таковы, что можно заказать хромированные многоспицевые диски в духе ушедшего «шестьдесят пятого» или переплатить за полный антихром и заводские элементы обвеса под углепластик.

Выбирать технику не придётся: всем Mercedes-AMG S 63 E Performance положена гибридная система, дебютировавшая на бензин-электрическом лифтбеке AMG GT 63. Под капотом сохранён 4,0-литровый двигатель V8 мощностью 612 лошадиных сил и крутящим моментом 900 Нм, тяга передаётся через девятиступенчатый автомат AMG Speedshift MCT-9G, есть механический полный привод 4Matic+.

В приводе задней оси добавлен электропривод с синхронным электродвигателем, двухступенчатой трансмиссией и электронноуправляемым межколёсным дифференциалом. Постоянная мощность электромотора — 95 лошадиных сил, однако в режиме максимальной отдачи он выдаёт до 190 лошадиных сил и 320 Нм. Питание электродвигателя обеспечивает батарея ёмкостью 13,1 киловатт-часа в заднем свесе. Без активации двигателя внутреннего сгорания седан может проехать до 33 километров.

В режиме максимальной производительности электромотор может работать не более десяти секунд, причём у аккумулятора должен быть достаточный заряд. Только в таком случае силовая установка разовьёт пиковые 802 лошадиные силы и 1430 Нм крутящего момента, а разгон с места до 100 километров в час с двух педалей займёт 3,3 секунды. Максимальная скорость с опциональным пакетом AMG Driver's Package составит 290 километров в час.

Владельцам придётся не только заправлять Mercedes-AMG S 63 E Performance, но и заряжать от розетки. Лючок расположен симметрично топливному баку, но на водительской стороне. Гибридная система позволила добиться впечатляющих показателей топливной экономичности: в смешанном цикле 5,34-метровый седан расходует 4,4 литра бензина, а выбросы диоксида углерода составляют 100 грамм на километр. Аналогичные показатели обновлённой Audi S8 (V8 4.0, 571 сила, 800 Нм) — 10,8 литра на 100 километров и 245 грамм на километр.

Обратная сторона медали — снаряжённая масса. Суперседан с системой E Performance весит без малого 2,6 тонны — почти на полтонны больше, чем длиннобазный Mercedes-Benz S 580 4Matic с аналогичным V8! Разница с вышеупомянутой Audi S8 — 300 килограммов, с BMW M 760Li прошлого поколения — около 400 килограммов.

Под увеличенную массу и возросшую мощность перенастроили адаптивную пневмоподвеску. На скоростях свыше 120 километров в час седан автоматически «приседает» на сантиметр. Не нужно доплачивать за активную систему подавления кренов и полноуправляемое шасси, появились дополнительные усилители кузова и модернизированные стабилизаторы поперечной устойчивости. Штатно установлены 400-миллиметровые передние и 380-миллиметровые задние тормозные диски, карбоно-керамические тормоза — опция.

В салоне AMG-версия отличается от обычных седанов штрихами. Появились отдельные кнопки управления настройками гибридной трансмиссии, изменена графика приборной панели и меню медиасистемы, на подголовниках появились гербы AMG, а на спинках соответствующие накладки. Спортивный руль со сдвоенными спицами и проекционный дисплей входят в стандартное оснащение.

Mercedes-AMG S 63 E Performance рассчитан на четверых, и компромиссов для задних пассажиров нет. Любопытно, что автопилот третьего уровная на гибридном суперседане появится с задержкой, хотя для обычных S-Классов такая система уже доступна. Системы активной безопасности в наличии: есть распознавание пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль с автоторможением, фары со световыми подсказками и многое другое.