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46 минут назад

Эксперт назвал незаконные требования инспекторов ГИБДД

Deita.ru

Сотрудники ДПС должны взаимодействовать с водителями в строгих рамках дозволенного.

Эксперт назвал незаконные требования инспекторов ГИБДД
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом рассказал представитель московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, существуют очень чёткие ограничения, за которые не должен выходить ни один инспектор ГИБДД при любых обстоятельствах. В частности, как отметил эксперт, представитель правопорядка не может требовать от водителя оплатить выписанные им штраф на месте.

Также, по словам специалиста, инспектор не в праве требовать от рулевого открывать багажник без его согласия и присутствия при этом нескольких понятых.

Кроме того, по словам Миронова, сотрудник ДПС не имеет права предлагать водителю присесть в салон автомобиля ГАИ. Исключением является составление протокола о нарушении ПДД.

Для того, чтобы можно было в последствии дать оценку действия гаишника, юрист посоветовал водителям фиксировать процесс общения на видео.

Автоэксперт,Анатолий Миронов,ГИБДД,
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