Как вписать в страховку второго водителя

При определенных обстоятельствах возникает необходимость вписать в действующий полис ОСАГО еще одного или нескольких водителей. Эксперты объяснили, как это сделать и сколько будет стоить расширение возможностей страхового документа.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Юрий Смитюк/ТАСС

Штраф за управление авто с нарушением страхового полиса, а именно: когда за рулем сидит водитель, который в данном полисе не указан, составляет 500 рублей. Это небольшая сумма, которая не пугает автомобилистов, поэтому они не спешат вписывать в документ других людей, которые садятся за руль авто.

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Но есть и другая сторона данного вопроса, более серьезные проблемы возникнут при наступлении страхового случая. Если автомобилист допустил ДТП, при этом он вписан в полис, то страховая компания может выплатить ущерб пострадавшей стороне, а это может быть солидная сумма - до 400 000 – 500 000 рублей. Но если водитель, допустивший аварию, в полис вписан не был, то оплачивать ремонт придется из своего кармана. Как можно видеть, финансовые потери в данном случае гораздо более весомые.

Вписывать можно неограниченное число лиц, если места в бланке недостаточно, то можно использовать оборотную сторону. Сама по себе процедура вписания дополнительных лиц бесплатна, но стоимость полиса в данном случае изменится. При некоторых условиях страховка подорожает весьма значительно.

в полис вписаны два водителя одного возраста, с одинаковым стажем вождения, но зарегистрированы они в различных регионах – здесь будет самый высокий коэффициент;

вписанный водитель молод и имеет небольшой водительский стаж;

учитывается КБМ дополнительных лиц. Что повлияет на удорожание страховки:

Итоговая сумма определяется конкретной страховой компанией, после того, как будет рассмотрена заявка на вписание в полис дополнительного человека. Чтобы иметь представление о том, сколько будет стоить в данном случае страховка, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, которые есть на официальных сайтах страховщиков.