Энергокризис может остановить электромобили в Европе

Страхи, что нынешней зимой возможен дефицит электричества, дали в ЕС почву мыслям, как поступать в случае энергокризиса. Например, в Швейцарской конфедерации всерьез задумались об отказе от электромобилей, пишет «Российская газета».

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В стране создан законопроект, касающийся ограничений на потребление электричества. Документ разбит на несколько подразделов. В первом оговаривается, что когда нехватка энергии станет очевидной, швейцарцам позволят стирать в машинках только при температуре не больше 40 градусов, а в холодильниках устанавливать порог не ниже 6 градусов. Ночью вся реклама будет обесточиваться.

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На втором уровне придется экономить горячую воду, если она нагревается электрическими бойлерами. Швейцарцам в быту также придется забыть об использовании сушильных машин и глажке белья. Третьим этапом предусматривается ограничение времени работы розничных точек на один-два часа в день. Столбик термометра в помещениях, обогреваемых при помощи тока, в этом случае не должен переваливать 18 градусов. Именно на этой фазе предусмотрен и частичный отказ от электромобилей: перемещаться на них можно будет только по неотложным вопросам. К ним относятся поездки по работе, за покупками, к врачу, на религиозные мероприятия, для участия в судах. То есть исключений пока хватает, чтобы владельцы электрокаров не ощущали себя пораженными в правах. К тому же все пока в стадии не принятого законопроекта, в него могут быть еще внесены различные поправки.

В других государствах ЕС пока серьезно не задумывались об отказе от электромобилей, однако в наше время пессимистического сценария исключать нельзя, считают в Европе. Пока в той же Финляндии, где почти 30% всех транспортных средств являются электрическими, попросили не включать в машинах печки, в момент зарядки электрокара во избежание отключения из-за чрезмерной нагрузки. Вместо этого рекомендуют скалывать наледь с машины руками и разными инструментами.

В то же время некоторые страны всерьез призывают готовиться к блэкаутам. В ФРГ просят всех приобрести фонарики, свечи, походные печки и теплую одежду. Власти Франции уведомили, что о любых запланированных отключениях будут сообщать заблаговременно, и они не затронут медучреждения, дома престарелых, пожарных и полицейских, а также пенитенциарную систему. Школы, правда, в этот перечень почему то не вошли.