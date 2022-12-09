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23 минуты назад

Дилеры предсказывают масштабный передел авторынка в России

Газета.Ruиещё 1

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила в адрес дилеров китайских брендов письмо, в котором поделилась видением будущего авторынка России - его ждет масштабный передел, сообщает РИА Новости.

Дилеры предсказывают масштабный передел авторынка в России
Фото: AP Photo/David ZalubowskiAP Photo/David Zalubowski

"Рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж прошлого года! Как можно оценить случившееся? Только как трагедию, которую нам нужно теперь пережить. И не только пережить, но и начать строить наш отечественный авторынок заново", - указано в письме.

Генеральный ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что большую часть рынка займут китайские автомобили, затем - автомобили производства "АвтоВАЗа", и уже после этих двух категорий - все остальные марки.

Однако из-за изменений на рынке китайские дилеры продолжают продавать прошлые объемы автомобилей - растут только цены. Ранее российские дилеры начали продажи кроссовера Changan CS55 Plus нового поколения.

Автоэксперт,Андрей Ольховский,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Автоваз,
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