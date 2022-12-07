В Севастополе создали адаптивную пневмоподвеску для родстера «Крым»

В Севастопольском государственном университете разработали адаптивную пневмоподвеску для родстера «Крым». Она использует отечественные компоненты и аппаратно-программную платформу Arduino, а также уникальные детали, сделанные на оборудовании центра коллективного пользования «Инжиниринг и промдизайн». Пневмоподвеска управляется вручную или автоматически и позволяет менять дорожный просвет в диапазоне 50—170 миллиметров.

Фото: motor.ru motor.ru

Сотрудники кафедры «Автомобильного транспорта» Севастопольского государственного университета разработали адаптивную пневмоподвеску для родстера «Крым». Зачем машине, которая задумывалась как доступный спорткар для молодёжи, такое дорогое техническое решение, непонятно. Тем не менее это первый проект, использующий отечественные компоненты в связке с аппаратно-программной платформой Arduino.

Пневмоподвеска управляется вручную или автоматически, в зависимости от скорости. Доступны пять режим, из которых первый и пятый — сервисные. Стойки позволяют менять дорожный просвет в диапазоне 50—170 миллиметров, так что при необходимости «Крым» можно приподнять для проезда неровностей и лежачих полицейских. По словам авторов проекта, сегодня в России никто не выпускает автомобили с адаптивной пневмоподвеской. Видимо, Aurus c «Комендантом» не в счет.