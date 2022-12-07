В России начались продажи нового кроссовера с турбомотором

Компания Changan объявила о старте российских продаж кроссовера CS55 Plus. Модель второго поколения выходит на рынок России через полтора года после премьеры в Китае и через три года после появления CS55. Кроссовер, внешне похожий на флагманский Uni-K, предлагают в трех комплектациях с полуторалитровым бензиновым турбомотором. Стоимость стартует с 2 669 900 рублей, что на 610 тысяч больше минимальной стоимости CS55 без приставки Plus.

Фото: motor.ru motor.ru

Как и Changan Uni-K, появившийся на российском рынке летом, CS55 Plus оформлен в стиле концепт-кара Vision-V, который марка рассекретила на автосалоне в Пекине в 2020 году. У модели крупная трапециевидная решетка радиатора с более явными контурами, похожая форма оптики и воздуховодов. Как и предшественник, CS55 Plus получил два патрубка выхлопной системы, козырек над задним стеклом, стандартные дверные ручки вместо спрятанных, как у Uni-K, и два раздельных фонаря на корме вместо.

Салон также напоминает флагманский. Он полностью переосмыслен: встроенный экран сменился отдельностоящим планшетом, установлены новый руль и «парящая» центральная консоль с миниатюрным селектором, приподнятая до уровня локтей для удобства переключения передач.

В движение CS55 Plus приводит турбомотор объемом 1,5 литра, разработанный R&D центром Changan в британском Бирмингеме. Двигатель развивает 181 лошадиную силу (в спецификации для Китая — 188 сил) и 280 Нм крутящего момента. Пару ему составляет преселективный семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

Для заказа доступны три комплектации — Comfort, Luxe и Tech. Рекомендованная розничная цена новинки лежит в диапазоне от 2 669 900 до 2 789 900 рублей.