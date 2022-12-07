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41 минуту назад

Стало известно, какие машины перестанут продавать в России

Илья Родин

Автомобильные эксперты заявили, что в ближнесрочной перспективе с российского рынка могут исчезнуть автомобили многих популярных ранее марок. Они пояснили, что запасы машин у дилеров подходят к концу, а по схеме параллельного импорта пока ввозятся штучные экземпляры, пишет «Российская газета».

Стало известно, какие машины перестанут продавать в России
Фото: ТАССТАСС

По мнению экспертов, вскоре из салонов могут «пропасть» автомобили Skoda, Renault, Volvo, Volkswagen и Mazda. Кроме того, с рынка уйдут Audi, Jaguar, Land Rover и BMW.

Отмечается, что монобрендовые дилеры, которые торговали только транспортными средствами этих марок, несут значительные убытки. Их положение осложняется тем, что за счет параллельного импорта поступают только штучные автомобили, цена которых оказывается завышенной из-за логистики и растаможки.

По данным аналитиков, на фоне этого на российском рынке наблюдается значительный рост машин с пробегом, на нем появляются новые бренды.

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В частности, становится все больше машин китайских марок. Кроме того, ожидается, что скоро в продаже появятся «Москвичи», а также автомобили из Индии и Ирана.

Автоэксперт,Rover,Land Rover,Jaguar,Mazda,Renault,Skoda,Volvo,BMW,Audi,Volkswagen,
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