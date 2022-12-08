Автоэксперт рассказал об изменениях цен на машины в 2023 году

После наступления 2023 года возможно снижение цен на нераспроданные за предыдущий год машины, рассказал «360» автоэксперт Петр Баканов. Он уточнил, что в целом стоимость авто будет стабильно расти, но для вторичного рынка этот процесс будет зависеть от курса валюты. По его словам, стоимость произведенных в России автомобилей может увеличиться на 5%, тогда как крупные игроки вроде АвтоВАЗа будут стабильно повышать цены в течение года и в итоге поднять их на 20%.

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Возможно, после Нового года будет какое-то снижение цен на прошлогодние машины. Может быть, будут какие скидки на нераспроданные авто 2022 года. Но в целом ценник будет везде расти, будет переписываться, — рассказал Баканов.

Автоэксперт добавил, что 2023 год будет тяжелым для российского рынка автомобилей. Он объяснил, что вторичный рынок машин застопорился: раньше россияне периодически обновляли авто, а сейчас делают это только если «приспичит». Специалист отметил, что у многих участников рынка машины не покупают даже после снижения ценника.

Также Баканов отметил, что на российском рынке в новом году останутся АвтоВАЗ, который будет лидером в низшем ценовом сегменте, китайские марки авто, и оставшиеся в России нераспроданными иномарки, такие как Subaru. Останутся ли на рынке Hyundai и Kia пока не ясно, отметил эксперт.