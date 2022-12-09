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1 час назад

Новости автомира: РОАД: в России осталось 14 автобрендов из 60

Газета.Ruиещё 4

На российском авторынке к концу текущего года осталось 14 брендов, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), передает РИА «Новости». При этом по состоянию на начало 2022 года на рынке было 60 автобрендов.

В список оставшихся входят три российских бренда — Lada, ГАЗ, УАЗ. Все остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton и Omoda, перечислили в РОАД.

На заводе «Москвич» рассказали о результатах первых недель работы

«С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке) российский авторынок уже китайский на 78%», — говорится в письме ассоциации.

Почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. Некоторые из них Минпромторг внес в перечень параллельного импорта. «Серый» ввоз иномарок позволил привезти на рынок довольно редкие модели, подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

Автоэксперт,Видео,Chery,Geely,FAW,УАЗ,Lada,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,
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