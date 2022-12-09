На российском авторынке к концу текущего года осталось 14 брендов, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), передает РИА «Новости». При этом по состоянию на начало 2022 года на рынке было 60 автобрендов.

В список оставшихся входят три российских бренда — Lada, ГАЗ, УАЗ. Все остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton и Omoda, перечислили в РОАД.

«С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке) российский авторынок уже китайский на 78%», — говорится в письме ассоциации.