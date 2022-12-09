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1 час назад

Как передвигаться на автомобиле в сильный снегопад и не попасть в аварию

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В предстоящие выходные Московский регион накроет сильный снегопад. На дороге ожидаются пробки 8-9 баллов. Водителям рекомендуется не отвлекаться на смартфоны, держать дистанцию и снижать скорость. Рассказываем, как передвигаться на автомобиле в снегопад.

Полностью очистите автомобиль от снега и льда, а не только ветровое и передние боковые стекла

Тщательно очистите от снега и грязи фары и задние фонари. Видимость за рулем – это основа безопасности на дороге. При движении снег с капота попадет на лобовое стекло и налипнет на щетки, а с крыши – на заднее стекло и на идущий следом автомобиль.

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Выезжайте с запасом по времени

В сильный снегопад на дорогах происходит много ДТП, которые создают многокилометровые пробки. Поэтому лучше выезжать заранее. Если вы боитесь опоздать, откажитесь от поездки на автомобиле и пересядьте на метро или электричку.

Соблюдайте боковой интервал и дистанцию

Интервал выбирайте в зависимости от ширины транспортного средства. Дистанцию увеличьте в два-три раза, но не чрезмерно, чтобы не спровоцировать других автомобилистов занять освободившееся место. Иначе при попытке перестроиться они могут не справиться с управлением и перегородить полосу. Помните, что в гололедицу и во время снегопада потребуется в 10 раз больше времени затормозить, чем если бы вы передвигались по сухой дороге.

Снизьте скорость

Не передвигаетесь на высоких скоростях, особенно на опасных участках дороги – эстакадах, поворотах, перекрестках, мостах и пешеходных переходах. Высока вероятность заноса автомобиля, плюс вам потребуется больше времени на торможение. Тормозите прерывисто, но не резко, а плавно.

Передвигайтесь с включенными фарами

Они улучшают обзор и делают ваш автомобиль более заметным. Ночью в снегопад или туман оставьте фары в режиме ближнего света. Это уменьшит блики, улучшит видимость и не даст устать глазам, пишет Car.ru.

Отложите гаджеты

Сконцентрируйтесь полностью на дороге. Вам понадобится минимум шесть секунд, чтобы посмотреть на экран смартфона. Этого времени достаточно для возникновения аварийной ситуации.

Запаситесь подручными средствами на непредвиденные случаи

Автомобиль может застрять в снегу, оказаться заблокированным на парковке, в пробке. Может кончиться бензин, сесть аккумулятор. Случаев много. Предусмотреть все невозможно. Но лучше иметь в автомобиле складную лопату для снега, фонарик с запасными батарейками, зарядку для телефона, трос для буксировки, щетку-скребок, лишнюю канистру "незамерзайки" и провода для прикуривания.

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