В предстоящие выходные Московский регион накроет сильный снегопад. На дороге ожидаются пробки 8-9 баллов. Водителям рекомендуется не отвлекаться на смартфоны, держать дистанцию и снижать скорость. Рассказываем, как передвигаться на автомобиле в снегопад.
Тщательно очистите от снега и грязи фары и задние фонари. Видимость за рулем – это основа безопасности на дороге. При движении снег с капота попадет на лобовое стекло и налипнет на щетки, а с крыши – на заднее стекло и на идущий следом автомобиль.
В сильный снегопад на дорогах происходит много ДТП, которые создают многокилометровые пробки. Поэтому лучше выезжать заранее. Если вы боитесь опоздать, откажитесь от поездки на автомобиле и пересядьте на метро или электричку.
Интервал выбирайте в зависимости от ширины транспортного средства. Дистанцию увеличьте в два-три раза, но не чрезмерно, чтобы не спровоцировать других автомобилистов занять освободившееся место. Иначе при попытке перестроиться они могут не справиться с управлением и перегородить полосу. Помните, что в гололедицу и во время снегопада потребуется в 10 раз больше времени затормозить, чем если бы вы передвигались по сухой дороге.
Не передвигаетесь на высоких скоростях, особенно на опасных участках дороги – эстакадах, поворотах, перекрестках, мостах и пешеходных переходах. Высока вероятность заноса автомобиля, плюс вам потребуется больше времени на торможение. Тормозите прерывисто, но не резко, а плавно.
Они улучшают обзор и делают ваш автомобиль более заметным. Ночью в снегопад или туман оставьте фары в режиме ближнего света. Это уменьшит блики, улучшит видимость и не даст устать глазам, пишет Car.ru.
Сконцентрируйтесь полностью на дороге. Вам понадобится минимум шесть секунд, чтобы посмотреть на экран смартфона. Этого времени достаточно для возникновения аварийной ситуации.
Автомобиль может застрять в снегу, оказаться заблокированным на парковке, в пробке. Может кончиться бензин, сесть аккумулятор. Случаев много. Предусмотреть все невозможно. Но лучше иметь в автомобиле складную лопату для снега, фонарик с запасными батарейками, зарядку для телефона, трос для буксировки, щетку-скребок, лишнюю канистру "незамерзайки" и провода для прикуривания.