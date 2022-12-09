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11 минут назад

Новости автомира: Автоэксперт оценил поправки в новый закон о такси

Семён Капранов
Александр Климнов эксперт

Автоэксперт, аналитик "Автостат-Инфо" Александр Климнов прокомментировал готовящиеся поправки к отраслевому законопроекту "О регулировании перевозок легковыми такси", которые касаются ответственности за ущерб пассажирам.

В поправках говорится о субсидиарной и солидарной ответственности при ДТП. И тут важно обозначить, что агрегаторы гребут деньги лопатой, берут огромные проценты с водителей за заказы и при этом хотят, чтобы к ним было минимум претензий. И тут я вижу попытку продолжить грести деньги, а ответственность хотя бы частично с себя снять. Так что, думаю, в третьем чтении должны быть еще какие-то поправки.

С другой стороны, было уже принято столько законов о такси, каждый год проводятся конференции по теме такси, тем не менее ряд вопросов повис. Это говорит о том, что законодательные инициативы не успевают за реальной жизнью. Например, ответственность и функции агрегаторов, которые уже лет 10 как работают на рынке, полностью не прописаны. Сфера не урегулирована, соответственно, делай что хочешь. Полагаю, что агрегаторы имеют права требовать субсидиарной ответственности только в том случае, если они ограничат свои финансовые аппетиты. Они берут от трети до половины стоимости заказа, значит в случае ДТП претензии со стороны пассажиров должны быть к ним пропорциональны.
Александр Климнов
Александр Климнов Аналитик «Автостат-Инфо»

Изменения в законодательстве отразятся только на тех пассажирах такси, которые будут попадать в ДТП, уточнил специалист.

"И изменения почувствуют те из них, кто сможет добиться справедливой и достойной компенсации. А если ты совершил поездку, а ДТП или какой-то криминогенной ситуации, к счастью, не произошло, — тогда изменения тебя не касаются.

Я бы отметил, что сам бизнес просит принять соответствующие поправки. И это говорит о том, что проблемы в сфере такси назрели и даже перезрели. Другой вопрос в том, что пора уже принимать целый законопроект об агрегаторах. Надо посмотреть на опыт: где они перебарщивают, где недорабатывают", — сказал собеседник Рамблера.

Ранее депутаты Госдумы собрали поправки к отраслевому законопроекту "О регулировании перевозок легковыми такси", сообщали "Ведомости". По данным издания, в документе уточняются требования к водителям такси и конкретизируются меры ответственности перевозчиков и агрегаторов. Один из блоков поправок касается ответственности служб заказа или, как их принято называть, агрегаторов за вред, причиненный в случаях ДТП. Ко второму чтению парламентарии предложили скорректировать эти нормы таким образом, чтобы ответственность агрегатора была пропорциональна степени вовлеченности в перевозку и, следовательно, вины за ущерб: перевозчик отвечает первым, агрегатор – только если перевозчик не может возместить ущерб пострадавшему в должной мере.

Автоэксперт,Видео,Госдума,
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