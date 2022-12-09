Автоэксперт, аналитик "Автостат-Инфо" Александр Климнов прокомментировал готовящиеся поправки к отраслевому законопроекту "О регулировании перевозок легковыми такси", которые касаются ответственности за ущерб пассажирам.
Изменения в законодательстве отразятся только на тех пассажирах такси, которые будут попадать в ДТП, уточнил специалист.
"И изменения почувствуют те из них, кто сможет добиться справедливой и достойной компенсации. А если ты совершил поездку, а ДТП или какой-то криминогенной ситуации, к счастью, не произошло, — тогда изменения тебя не касаются.
Я бы отметил, что сам бизнес просит принять соответствующие поправки. И это говорит о том, что проблемы в сфере такси назрели и даже перезрели. Другой вопрос в том, что пора уже принимать целый законопроект об агрегаторах. Надо посмотреть на опыт: где они перебарщивают, где недорабатывают", — сказал собеседник Рамблера.
Ранее депутаты Госдумы собрали поправки к отраслевому законопроекту "О регулировании перевозок легковыми такси", сообщали "Ведомости". По данным издания, в документе уточняются требования к водителям такси и конкретизируются меры ответственности перевозчиков и агрегаторов. Один из блоков поправок касается ответственности служб заказа или, как их принято называть, агрегаторов за вред, причиненный в случаях ДТП. Ко второму чтению парламентарии предложили скорректировать эти нормы таким образом, чтобы ответственность агрегатора была пропорциональна степени вовлеченности в перевозку и, следовательно, вины за ущерб: перевозчик отвечает первым, агрегатор – только если перевозчик не может возместить ущерб пострадавшему в должной мере.