В поправках говорится о субсидиарной и солидарной ответственности при ДТП. И тут важно обозначить, что агрегаторы гребут деньги лопатой, берут огромные проценты с водителей за заказы и при этом хотят, чтобы к ним было минимум претензий. И тут я вижу попытку продолжить грести деньги, а ответственность хотя бы частично с себя снять. Так что, думаю, в третьем чтении должны быть еще какие-то поправки.



С другой стороны, было уже принято столько законов о такси, каждый год проводятся конференции по теме такси, тем не менее ряд вопросов повис. Это говорит о том, что законодательные инициативы не успевают за реальной жизнью. Например, ответственность и функции агрегаторов, которые уже лет 10 как работают на рынке, полностью не прописаны. Сфера не урегулирована, соответственно, делай что хочешь. Полагаю, что агрегаторы имеют права требовать субсидиарной ответственности только в том случае, если они ограничат свои финансовые аппетиты. Они берут от трети до половины стоимости заказа, значит в случае ДТП претензии со стороны пассажиров должны быть к ним пропорциональны.

Александр Климнов Аналитик «Автостат-Инфо»