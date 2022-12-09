Может ли суд не признать результаты экспертизы доказательством

Может ли суд признать экспертизу, проведенную нижестоящим судом, недопустимым доказательством? Сколько вообще может быть проведено экспертиз автомобиля на предмет оценки ущерба, а также соответствия повреждений машины обстоятельствам аварии? Есть ли какие-либо ограничения? Со всеми этими вопросами разбирался Верховный суд.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сразу несколько дел рассмотрела высшая судебная инстанция, в которых суды по той или иной причине не принимали результаты экспертиз. Даже судебных. Об этом сообщает Агентство страховых новостей. В одном из дел (N 22-КГ22-7-К5) некто Дудаев попал в аварию не по своей вине. Он обратился к своему страховщику за выплатой. Однако страховщик ему отказал, сообщив, что повреждения автомобиля не соответствуют обстоятельствам ДТП.

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Тогда автовладелец сам организовал независимую экспертизу, которая посчитала стоимость восстановительного ремонта. Он направил претензию в страховую компанию, но ее не удовлетворили. Тогда он обратился к финансовому уполномоченному.

Финомбудсмен заказал экспертизу в другом центре. По ее результатам получалось, что повреждения машины не могли относиться к тому ДТП. На этом основании финомбудсмен решил дело в пользу страховщика.

Но автовладелец обратился в суд, который назначил свою, судебную экспертизу. Эта экспертиза посчитала, что повреждения относятся к данному ДТП и установила стоимость восстановительного ремонта. На этом основании суд обязал страховщика компенсировать ущерб, моральный вред, расходы на экспертизу, а также выплатить штраф.

Но страховщик с этим не согласился и апелляционная инстанция отменила решение нижестоящего суда на том основании, что суд первой инстанции необоснованно назначил судебную экспертизу. Ведь есть экспертиза, проведенная по заказу омбудсмена. Кассационный суд это решение поддержал. Но не согласился с ним Верховный суд.

Он указал, что согласно Гражданскому кодексу при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу.

В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу. Закон не предполагает запрета на проведение судебной экспертизы в том случае, если финансовым уполномоченным было организовано проведение экспертного исследования.

В другом деле (N 18-КГ22-101-К4) апелляционный суд и вовсе отмел обе экспертизы, как проведенную истцом, так и судебную, посчитав их недопустимыми доказательствами. Некий Асатрян попал в ДТП. Со своей страховой компании по ОСАГО он получил все сполна в пределах лимита 400 тысяч рублей. Но этого для восстановления машины оказалось недостаточно. У виновника аварии было еще добровольное страхование ответственности. И пострадавший обратился к его страховщику за доплатой. Доплата была произведена, но не в том объеме, который был необходим.

Страховщик доплачивать отказался, хотя лимит страхования позволял это сделать. Тогда пострадавший обратился в суд. Суд назначил судебную экспертизу, которая посчитала, что доплата все-таки нужна. Но апелляционная инстанция решила, что раз судебная экспертиза была проведена по материалам дела без предоставления автомобиля, то она не соответствует требованиям Единой методики определения размера ущерба.

А независимая экспертиза, которую провел сам пострадавший, была проведена без присутствия и надлежащего извещения ответчика. Кроме того, профессиональная аттестация эксперта, который ее проводил, была аннулирована. Правда, сделано это было через несколько месяцев после экспертизы. Но апелляция в подробности не вдавалась. И отказала в иске. Кассационный суд согласился с таким решением.

Однако Верховный суд указал, что вывод апелляционного суда о недопустимости доказательства независимой экспертизы сделан по результатам критической оценки. А критическое отношение суда к методам проведения экспертизы, квалификации эксперта и его выводам не делает представленное доказательство недопустимым.

Кроме того, апелляция, исключив экспертную оценку, сама никаких мер для установления размера ущерба не приняла. Так что вообще непонятно, на каком основании она отказала в иске.