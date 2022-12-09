Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
38 минут назад

За что водителей авто могут оштрафовать зимой на крупную сумму

РИА "ФедералПресс"

С наступлением зимы становятся актуальными специфические дорожные штрафы, о которых не все водители машин, к сожалению, знают. Автоэксперты перечислили самые распространенные нарушения, совершаемые автовладельцами, и рассказали, как сильно они могут ударить по кошельку.

За что водителей авто могут оштрафовать зимой на крупную сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Грязные номера

Видео дня

«Водители, которые ленятся зимой очищать свою машину, рискуют осложнить себе жизнь. Снег может попасть на номера авто и затруднить их идентификацию», – объяснили автоэксперты Autonews.ru.

За это нарушение владельцу машины могут вменить штраф в 500 рублей.

Но если сотрудник ДПС решит, что водитель намеренно загрязнил регистрационные знаки, чтобы не попасть под штрафы с камер, то его могут наказать на 5000 рублей или лишить прав на три месяца.

Фары в снегу

Зимой необходимо следить и за оптикой. За фары во льду или снегу могут дать штраф в 500 рублей. После обильного снегопада нужно обязательно проверять внешние световые приборы авто, призвали эксперты.

«Шапка» из снега

Водители авто, движущихся со снежной «шапкой» на крыше, могут стать виновниками ДТП.

Мерзлый лед на транспортном средстве, намокнув снизу во время длительного движения на большой скорости, под действием воздушных потоков может оторваться и улететь в соседние машины.

Движение не по разметке

Зимой многие игнорируют правила разметки, потому что под слоем снега разграничений полос на асфальте просто не видно. Но за пересечение сплошной таким образом могут наказать на 1000 – 1500 рублей, а за движение по встречной полосе оштрафуют на 5000 рублей или лишат прав до полугода.

Долгий прогрев двигателя

За прогрев машины более пяти минут сотрудники ГИБДД могут выписать штраф на 1500 – 3000 рублей. Обычно владельцев авто наказывают по жалобе людей, недовольных запахом выхлопа.

Езда с тюбингом

Привязанный к машине тюбинг грозит автовладельцу штрафом в тысячу рублей, потому что КоАП РФ запрещает перевозку людей вне кабины. А за действия, которые приведут к гибели человека, водителю может грозить уголовная ответственность.

Неработающая система стеклоомывателя

Если водитель выехал на дорогу с неработающими дворниками или сломанной системой стеклоомывателя, то ему могут дать штраф в 500 рублей.

Разные шины на авто

По правилам дорожного движения нельзя ездить на авто с шипованной и нешипованной резиной одновременно, ведь это может привести к заносам и авариям. За отличающиеся шины могут наказать на 500 рублей.

Автоэксперт,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители