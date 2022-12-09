За что водителей авто могут оштрафовать зимой на крупную сумму

С наступлением зимы становятся актуальными специфические дорожные штрафы, о которых не все водители машин, к сожалению, знают. Автоэксперты перечислили самые распространенные нарушения, совершаемые автовладельцами, и рассказали, как сильно они могут ударить по кошельку.

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Грязные номера

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«Водители, которые ленятся зимой очищать свою машину, рискуют осложнить себе жизнь. Снег может попасть на номера авто и затруднить их идентификацию», – объяснили автоэксперты Autonews.ru.

За это нарушение владельцу машины могут вменить штраф в 500 рублей.

Но если сотрудник ДПС решит, что водитель намеренно загрязнил регистрационные знаки, чтобы не попасть под штрафы с камер, то его могут наказать на 5000 рублей или лишить прав на три месяца.

Фары в снегу

Зимой необходимо следить и за оптикой. За фары во льду или снегу могут дать штраф в 500 рублей. После обильного снегопада нужно обязательно проверять внешние световые приборы авто, призвали эксперты.

«Шапка» из снега

Водители авто, движущихся со снежной «шапкой» на крыше, могут стать виновниками ДТП.

Мерзлый лед на транспортном средстве, намокнув снизу во время длительного движения на большой скорости, под действием воздушных потоков может оторваться и улететь в соседние машины.

Движение не по разметке

Зимой многие игнорируют правила разметки, потому что под слоем снега разграничений полос на асфальте просто не видно. Но за пересечение сплошной таким образом могут наказать на 1000 – 1500 рублей, а за движение по встречной полосе оштрафуют на 5000 рублей или лишат прав до полугода.

Долгий прогрев двигателя

За прогрев машины более пяти минут сотрудники ГИБДД могут выписать штраф на 1500 – 3000 рублей. Обычно владельцев авто наказывают по жалобе людей, недовольных запахом выхлопа.

Езда с тюбингом

Привязанный к машине тюбинг грозит автовладельцу штрафом в тысячу рублей, потому что КоАП РФ запрещает перевозку людей вне кабины. А за действия, которые приведут к гибели человека, водителю может грозить уголовная ответственность.

Неработающая система стеклоомывателя

Если водитель выехал на дорогу с неработающими дворниками или сломанной системой стеклоомывателя, то ему могут дать штраф в 500 рублей.

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