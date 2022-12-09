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39 минут назад

Владельцам машин у ТЦ «Мега Химки» объяснили, как возместить ущерб

Елена Прошина

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал, как возместить ущерб, если автомобиль пострадал в пожаре у ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщает «360».

Владельцам машин у ТЦ «Мега Химки» объяснили, как возместить ущерб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Уфимцева, водители смогут получить компенсацию, если страховой договор владельцев торгового центра предусматривает их ответственность за нанесение ущерба имуществу третьих лиц.

«Если в договор страхования также включен пункт о том, что застрахована ответственность владельца данного ТЦ за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в таком случае страховая компания будет осуществлять покрытие», – рассказал эксперт.

Названа официальная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»

Но если такого пункта в договоре нет, пострадавшим придётся обращаться к владельцу ТЦ в частном порядке. При этом владельцами ТЦ «Мега Химки» являются сразу несколько юридических лиц. Уфимцев напомнил, что, как правило, существуют два вида страхования: либо здания и сооружения, либо товаров в них. Договоры страхования в таких случаях осуществляются несколькими крупными российскими страховыми компаниями.

Ранее в Подмосковье загорелся ТЦ «Мега Химки». Во время пожара огонь нанес ущерб не только самому зданию ТЦ, но и припаркованным возле него автомобилям.

Автоэксперт,Евгений Уфимцев,Всероссийский союз страховщиков,
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