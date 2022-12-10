Дилер предсказал дефицит на авторынке России в 2023 году

Заместитель генерального директора АГ "Авилон" Алексей Стариков заявил РИА Новости, что дефицит на российском автомобильном рынке сохранится в 2023 году.
По словам Старикова, благодаря параллельному импорту ситуация на авторынке улучшилась, но дефицит все равно сохраняется.
"Безусловно, нужно понимать, что полностью решить вопрос с дефицитом параллельный импорт не сможет, и нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов", - пояснил представитель дилера.
Он добавил, что сегодня дефицит наиболее заметен в сегменте седанов, по кроссоверам и внедорожникам предложение заметно выше.
Ранее дилеры предсказывали масштабный передел авторынка в России. Рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж от уровня прошлого года. Генеральный ГК "Автодом" Андрей Ольховский считал, что большую часть рынка займут китайские автомобили.