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1 час назад

Новости автомира: Дилер предсказал сохранение дефицита на авторынке России в 2023 году

Газета.Ru

Заместитель генерального директора АГ "Авилон" Алексей Стариков заявил РИА Новости, что дефицит на российском автомобильном рынке сохранится в 2023 году.

Дилер предсказал дефицит на авторынке России в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

По словам Старикова, благодаря параллельному импорту ситуация на авторынке улучшилась, но дефицит все равно сохраняется.

"Безусловно, нужно понимать, что полностью решить вопрос с дефицитом параллельный импорт не сможет, и нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов", - пояснил представитель дилера.

Он добавил, что сегодня дефицит наиболее заметен в сегменте седанов, по кроссоверам и внедорожникам предложение заметно выше.

Ранее дилеры предсказывали масштабный передел авторынка в России. Рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж от уровня прошлого года. Генеральный ГК "Автодом" Андрей Ольховский считал, что большую часть рынка займут китайские автомобили.

Автоэксперт,Андрей Ольховский,Алексей Стариков,Авилон,
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