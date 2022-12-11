Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

Водителям дали советы на случай снежного заноса

Илья Родин

Эксперт рассказал, как вызволить машину из снежного заноса

Водителям дали советы на случай снежного заноса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Названы необходимые инструменты на случай снежного заноса

Эксперт Максим Соколов рассказал в интервью RT, как автомобилистам следует готовиться к зимним поездкам. Он отметил, что следует взять с собой штыковую лопату, тросы, противобуксовочные траки, коврики и ленты.

Специалист пояснил, что в случае попадания в сугроб необходимо попробовать расчистить снег лопатой. Он добавил, что снег можно утрамбовать ногами, либо использовать доступные средства.

По его мнению, из заноса следует выезжать плавно, на низкой скорости. Автоматическая коробка передач должна стоять на режиме R.

В том случае, если не удалось выехать, можно попробовать подложить под колеса «противобуксовочные траки или подручные средства — доски, палки, тряпки». Выезжать также нужно медленно.

По оценке эксперта, самый эффективный способ - вытащить машину тросом при помощи других водителей. Соколов предупредил, что в этом случае важно правильно прикрепить крюки к автомобилю, чтобы при вытягивании они не выскочили и не ударили по автомобилю.

Также важно обратить внимание на качество троса - он должен быть новым и достаточно прочным.

Автоэксперт,Максим Соколов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители