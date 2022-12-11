Водителям дали советы на случай снежного заноса

Эксперт рассказал, как вызволить машину из снежного заноса

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Названы необходимые инструменты на случай снежного заноса

Эксперт Максим Соколов рассказал в интервью RT, как автомобилистам следует готовиться к зимним поездкам. Он отметил, что следует взять с собой штыковую лопату, тросы, противобуксовочные траки, коврики и ленты.

Специалист пояснил, что в случае попадания в сугроб необходимо попробовать расчистить снег лопатой. Он добавил, что снег можно утрамбовать ногами, либо использовать доступные средства.

По его мнению, из заноса следует выезжать плавно, на низкой скорости. Автоматическая коробка передач должна стоять на режиме R.

В том случае, если не удалось выехать, можно попробовать подложить под колеса «противобуксовочные траки или подручные средства — доски, палки, тряпки». Выезжать также нужно медленно.

По оценке эксперта, самый эффективный способ - вытащить машину тросом при помощи других водителей. Соколов предупредил, что в этом случае важно правильно прикрепить крюки к автомобилю, чтобы при вытягивании они не выскочили и не ударили по автомобилю.