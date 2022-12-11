Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
43 минуты назад

МВД оценило мировой опыт применения алкозамков

Говорит Москва

В ведомстве считают его интересным, однако вопрос введения таких устройств в России не обсуждается.

МВД оценило мировой опыт применения алкозамков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире «Комсомольской правды» начальник Научного центра безопасности дорожного движения Дмитрий Митрошин назвал идею оснащения машин алкозамками здравой, но отметил, что ни в одной стране мира подобные меры не применяются на 100%.

По его словам, установка и обслуживание этих устройств ложится на плечи водителя, а это означает серьёзную финансовую нагрузку.

Сейчас приборы распространены в России на добровольной основе: они широко используются в сфере перевозок. Наиболее широкое распространение алкозамки получили в странах Скандинавии.

Стоимость одного устройства составляет 70-80 тыс. рублей. Ещё в пять-семь тысяч обойдётся его обслуживание — кассеты с реактивами, при помощи которых анализируется выдыхаемый воздух, сообщил «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Автоэксперт,Дмитрий Митрошин,Игорь Моржаретто,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители