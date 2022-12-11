МВД оценило мировой опыт применения алкозамков

В ведомстве считают его интересным, однако вопрос введения таких устройств в России не обсуждается.
В эфире «Комсомольской правды» начальник Научного центра безопасности дорожного движения Дмитрий Митрошин назвал идею оснащения машин алкозамками здравой, но отметил, что ни в одной стране мира подобные меры не применяются на 100%.
По его словам, установка и обслуживание этих устройств ложится на плечи водителя, а это означает серьёзную финансовую нагрузку.
Сейчас приборы распространены в России на добровольной основе: они широко используются в сфере перевозок. Наиболее широкое распространение алкозамки получили в странах Скандинавии.
Стоимость одного устройства составляет 70-80 тыс. рублей. Ещё в пять-семь тысяч обойдётся его обслуживание — кассеты с реактивами, при помощи которых анализируется выдыхаемый воздух, сообщил «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.