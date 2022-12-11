МВД оценило мировой опыт применения алкозамков

В ведомстве считают его интересным, однако вопрос введения таких устройств в России не обсуждается.

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В эфире «Комсомольской правды» начальник Научного центра безопасности дорожного движения Дмитрий Митрошин назвал идею оснащения машин алкозамками здравой, но отметил, что ни в одной стране мира подобные меры не применяются на 100%.

По его словам, установка и обслуживание этих устройств ложится на плечи водителя, а это означает серьёзную финансовую нагрузку.

Сейчас приборы распространены в России на добровольной основе: они широко используются в сфере перевозок. Наиболее широкое распространение алкозамки получили в странах Скандинавии.