Автомобилисты рассказали о бесполезных опциях в автомобиле

Самой бесполезной функцией в автомобиле являются подрулевые лепестки. Об этом сообщает американское издание SlashGear со ссылкой на проведенное среди 600 автовладельцев исследование.
Отмечается, что 33% респондентов заявили, что в их автомобиле есть подрулевые лепестки для переключения скоростей, но они ими никогда не пользовались. На втором месте — автоматические двери. Бесполезность этой функции отметили 24% респондентов. Трете место занимает люк в крыше — о нем высказались 21% опрошенных.
На четверном и пятом местах расположились электропривод боковых зеркал и функция динамического рулевого управления. За них проголосовали 15% и 6% опрошенных соответственно.
Ранее сообщалось, что японская компания Lexus в 2023 году планирует выпустить новую модель автомобиля для продаж исключительно на европейском рынке. Ббренд создаст модель, которая больше всего соответствует европейским предпочтениям, чтобы повысить привлекательность марки в регионе.