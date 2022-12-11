Автомобилисты рассказали о бесполезных опциях в автомобиле

Самой бесполезной функцией в автомобиле являются подрулевые лепестки. Об этом сообщает американское издание SlashGear со ссылкой на проведенное среди 600 автовладельцев исследование.

Фото: Kia Kia

Отмечается, что 33% респондентов заявили, что в их автомобиле есть подрулевые лепестки для переключения скоростей, но они ими никогда не пользовались. На втором месте — автоматические двери. Бесполезность этой функции отметили 24% респондентов. Трете место занимает люк в крыше — о нем высказались 21% опрошенных.

На четверном и пятом местах расположились электропривод боковых зеркал и функция динамического рулевого управления. За них проголосовали 15% и 6% опрошенных соответственно.