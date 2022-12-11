Стартовало производство последней негибридной «эмки» BMW: купе M2 второго поколения встало на конвейер нового завода в мексиканском Сан-Луис-Потоси. Теперь автомобили серии BMW M выпускают в четырёх локациях: помимо Мексики, это два предприятия в Германии (Мюнхен и Дингольфинг), а также сборочная линия в США (Спартанберг). Особо отмечается, что 26 уникальных компонентов для M2 G87 локализованы в Мексике, а всего в стране находится 77 поставщиков BMW.

Фото: motor.ru motor.ru

BMW M2 второго поколения дебютировала два месяца назад. Купе сохранило формат предшественника: у двухдверки безальтернативный задний привод, шестицилиндровый 3,0-литровый турбомотор под капотом, а покупатель может выбирать между механической и автоматической трансмиссией.

Подтверждено, что именно M2 станет последней массовой «эмкой» BMW без гибридных «довесков». Поскольку сборочный конвейер расположен по ту сторону океана, продажи в США и в Европе стартуют одновременно, в апреле 2023 года. Базовое купе стоит 63,2 тысячи долларов, однако цена максимально оснащённой версии с деталями из каталога M Performance может превысить отметку 80 тысяч долларов.