Великая ошибка или непризнанный гений: история Cadillac Cimarron

Американский сайт The Truth About Cars считает, что модель не разочаровала. Это, знаете ли, как посмотреть… За пять лет реализовали 215 639 штук. Наверное неплохо, если учесть конкуренцию и забыть о том, что классическое семейство de Ville (более дорогие седаны и купе) ежегодно расходилось сопоставимыми тиражами. А еще идею подхватили конкуренты, и это обстоятельство наверняка тешило самолюбие джиэмовцев. Lincoln выпустил вяло продающийся Versailles, а Chrysler — вполне востребованную линейку LeBaron.

Седан подготовили к 1982-му модельному году параллельно с соплатформенниками Opel Ascona C, Chevrolet Cavalier, Pontiac Sunbird, Buick Skyhawk и Oldsmobile Firenza. Перебирали следующие варианты названий — Envoy, Cascade или Series 62, а в итоге остановились на Cimarron by Cadillac. Сперва на кузове вообще отсутствовало упоминание о фирме-производителе, и в этом просматривается трагический символизм. Как точно подметило The Truth About Cars, новинке следовало дать имя Cimarron by Cavalier, поскольку она являлась плодом обескураживающего бэйдж-инжиниринга. Дешевый Chevrolet с небольшими метаморфозами пытались выдать за роскошный компактный Caddy.