10 главных инноваций года в автомобильной индустрии: от маневренного бегемота до самого обтекаемого электромобиля

Каждый год журнал Popular Science собирает главные инновации в разных технологических, научных и социальных сферах — и 2022 год не стал исключением. Сегодня речь пойдет о важнейших достижениях в автомобильной индустрии.

Фото: Rimac Rimac

Vision EQXX от Mercedes-Benz: самый обтекаемый электромобиль

Видео дня

Mercedes-Benz представила первоклассный, единственную в своем роде машину, созданную с альтруистичной целью: извлечь как можно больше пользы из тяжелых батарей, которые выступают ядром постоянно растущего парка электромобилей. Vision EQXX обладает запредельно высокими цифрами своей категории — автомобиль весит почти две тонны и способен проехать 1 200 километров без подзарядки. Он весьма медленный по меркам электромобилей и обычных авто, но инженеры не ставили перед собой задачи достичь высокой скорости. Секрет в том, что Vision EQXX способен вытягивать свою стреловидную хвостовую часть: это позволяет значительно сократить сопротивление.

Mercedes-Benz

Uconnect 5 от Jeep: система развлечений для пассажиров

Система Uconnect 5, используемая в Jeep Grand Wagoneer, способна объединить до восьми независимых экранов, включая 10,3-дюймовый тачскрин, встроенный в салон со стороны переднего пассажира. Чтобы не отвлекать водителя, Jeep подкрашивает дисплей так, что, если смотреть с водительского сиденья, он излучает лишь слабый свет. Через HDMI-порт можно подключить игровую консоль, встроенный Amazon Fire TV позволяет стримить множество разных фильмов и сериалов, а навигатор может отображать выбранный маршрут на три водительских экрана. И самое главное — никаких креплений для экранов, портящих внешний вид салона.

Jeep

Pilot Sport EV от Michelin: специальные шины для электромобилей

Мощные электрические автомобили серьезно нагружают шины из-за дополнительной массы и крутящего момента. Pilot Sport EV — первая линейка шин, разработанная специально для электромобилей с целью повысить дальность и сцепление. Обычным шинам приходится пожертвовать чем-то одним в пользу второго, но Michelin нашла компромисс, распределив нагрузку веса и крутящего момента по разным частям шины. Центр состоит из более цепкого материала, тогда как плечевая зона оптимизирована для снижения сопротивления.

Michelin

Android Automotive OS от Google: автомобильная ОС от разработчиков ОС

Последние несколько лет ассортимент автомобильного софта Google был довольно посредственным. Android Auto транслировала ограниченный список приложений на информационный дисплей машины; стандартная версия Android для планшетов часто модифицируется автопроизводителями для собственных нужд. Оба варианта разочаровывают очевидно сырым интерфейсом. Но Android Automotive OS разработана специально для автомобилей. На ней голосовой помощник, карты, клавиатуры и магазин Google Play работают гораздо быстрее, чем через подключенный смартфон — эта операционная система гораздо лучше, чем любые аналоги от производителей.

GR Corolla от Toyota: трехцилиндровая рабочая лошадка

В 2022 году автопроизводители нечасто занимались разработкой совершенно новых бензиновых двигателей. Однако Toyota представила новинку, которая выдает столько же мощности на литр, сколько и Bugatti Chiron — это, мягко говоря, монументальное достижение. G16E-GTS извлекает 300 лошадиных сил из трех маленьких цилиндров при рабочем объеме 1,6 литров. И этот двигатель превращает Corolla, самую продаваемую машину всех времен, в настоящий спорт-кар. GR Corolla комфортна, практична и гарантированно заставит Porsche глотать пыль на извилистой дороге.

Toyota

FC1-X от Nitro: машина для экстремального ралли

Что будет, если мотоциклист-каскадер и гонщик-рекордсмен Трэвис Пастрана совместно со шведской гоночной командой решат, что Red Bull Rallycross — слишком медленные соревнования? Получится FC1-X: кастомный 1000-сильный электромобиль, разгоняющийся до 100 км/ч за 1,5 секунды. Карбидокремниевый инвертер машины гораздо меньше и легче, чем среднестатистический инвертер на любом другом электромобиле, и это позволяет ему выдерживать высокие нагрузки без перегрева. Пока что эта разработка поставлена только на автомобиль Пастрана, но в будущем она наверняка повлияет на следующие поколения электромобилей.

Nitro

Super Cruise от General Motors: лучшая hands free система

Система Super Cruise от General Motors попадает прямо в золотую середину между hands free вождением и безопасностью. При помощи сети просканированных дорог, чья точность навигации превышает GPS в 10 раз, а также ультразвука, радара и инфракрасных камер, Super Cruise работает на сотнях тысяч километров американских дорог. Кроме того, система автоматически отключается, если срабатывает один из множества предохранителей.

General Motors

Hummer EV от GMC: маневренный бегемот

По стандартам электромобилей Hummer EV далек от идеала: он тяжелый, крайне энергоемкий и не слишком автономный. Но главная фишка машины заключается в уникальном четырехколесном приводе. На словах технология CrabWalk звучит слишком странно, но она работает: все четыре колеса могут направлять автомобиль по диагонали.

GMC

Nevera от Rimac: самый мощный серийный автомобиль

В 34 года хорватский инженер, который конвертировал свой сломанный BMW в электромобиль, стал руководителем фирмы по производству гиперкаров, недавно вошедшей в состав Bugatti. 1877-сильный Nevera имеет четыре мотора и самый жесткий монокок из углеродного волокна на рынке. Он также является самым быстрым электромобилем в мире — его максимальная скорость составляет свыше 400 км/ч. Цена этого удовольствия — всего-то $2,4 млн.

Rimac

MotoE от Ducati: самый стильный гоночный электробайк

Тяжелые батареи, которые легко можно поставить на электромобиль, гораздо сложнее встроить в мотоциклы из-за баланса. По этой причине инженеры Ducati спроектировали аккумулятор MotoE так, что он функционирует в качестве интегральной части центральной рамы байка. Две раздельных системы охлаждения обеспечивают возможность поддерживать высокую скорость без необходимости остановки. MotoE — не первый гоночный байк своего рода, но наверняка один из первых, которые выглядят неплохой покупкой для обычных дорог.