Линейку "АвтоВАЗа" назвали старейшим модельным рядом в мире

Исследователи портала Motor1 изучили представленные на рынке модели 30 крупнейших мировых производителей. По их данным, самая «старая» линейка у российского автоконцерна «АвтоВАЗ».

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Отмечается, что расчет среднего возраста автомобиля осуществлялся путем вычисления разницы между датой официального релиза серийной версии и днем публикации материала (12 декабря).

В исследование не были включены машины, которые прошли рестайлинг, а также компании, которые не поставляют транспортные средства на международный рынок.

Анализ показал, что автопроизводителем с самым «старым» портфолио стала российская Lada. Средний возраст автомобилей отечественного автогиганта составляет 18,9 лет. Релиз на старейший из них, Lada 4x4, появился в апреле 1977 года.

Второе место заняла компания Илона Маска Tesla с показателем 7,8 года для четырех электромобилей, которые сейчас доступны на авторынке.