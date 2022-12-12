Россиянам раскрыли опасность покупки автомобиля в конце года

«Машина в новом году теряет еще один год. При продаже такая машина будет тоже терять в стоимости из-за этого года, который вы не ездили. Обычная машина, которую собрали комплектующими 2022 года, продают в 2023 году, но состояние, технические характеристики – все то же самое, единственное – в документах теряется год», – рассказал Славнов.

Согласно ПТС, с началом нового года у автомобиля сменяется год. Это может повлиять на итоговую стоимость при продаже автомобиля в дальнейшем, так как владельцу придется продавать машину по цене ниже рыночной. Кроме того, этим активно пользуются мошенники. Автомобили выставляются на продажу с огромными скидками, обосновывая это тем, что автомобиль предыдущего года. Таким образом, покупателей завлекают в неофициальные салоны, где менеджеры уже выводят покупателей на гораздо менее выгодные сделки.