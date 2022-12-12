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2 часа назад

Россиянам раскрыли опасность покупки автомобиля в конце года

Елена Прошина

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, чего следует опасаться покупателям автомобилей, которые решают приобрести личный транспорт под конец года, когда многие автодилеры устраивают распродажи. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Россиянам раскрыли опасность покупки автомобиля в конце года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Машина в новом году теряет еще один год. При продаже такая машина будет тоже терять в стоимости из-за этого года, который вы не ездили. Обычная машина, которую собрали комплектующими 2022 года, продают в 2023 году, но состояние, технические характеристики – все то же самое, единственное – в документах теряется год», – рассказал Славнов.

Согласно ПТС, с началом нового года у автомобиля сменяется год. Это может повлиять на итоговую стоимость при продаже автомобиля в дальнейшем, так как владельцу придется продавать машину по цене ниже рыночной. Кроме того, этим активно пользуются мошенники. Автомобили выставляются на продажу с огромными скидками, обосновывая это тем, что автомобиль предыдущего года. Таким образом, покупателей завлекают в неофициальные салоны, где менеджеры уже выводят покупателей на гораздо менее выгодные сделки.

Ранее автоэксперт оценил поправки в новый закон о такси.

Автоэксперт,Дмитрий Славнов,
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