Как сдать на права с первого раза

Многие сталкивались с ситуацией, когда экзамен в автошколе может превратиться в череду неудач. Кто-то слишком нервничает, кто-то плохо выучил как теорию, так и практику. а некоторые и вовсе утверждают, что экзаменатор слишком пристрастен и не объективен в целом. Как бы ни было, пересдача экзаменов – явление совсем нередкое. Однако при этом ее вполне можно избежать, если знать некоторые нюансы. О них рассказал портал Newsdata.ru

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Для начала, напомним несколько общих моментов. Так, стать учеником в автошколе можно не ранее, чем вы достигли 16-летнего возраста. Однако если при этом совершеннолетие еще не наступило, то для обучения понадобится согласие родителей или опекунов. Кроме того, в 16 лет права можно получить только на управление некоторыми видами транспорта. А именно – скутером, мопедом и так далее. Для того, чтобы получить право на вождения автомобиля, вам должно исполниться 18 лет.

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Порядок действий

Итак, вы достигли нужного возраста и решили получить водительское удостоверение. Первое, что вам необходимо сделать, это пройти специальный медосмотр. Это поможет выявить, есть у вас какие-либо противопоказания к управлению автомобилем. В медосмотр входит обязательное прохождение ряда специалистов: терапевта, нарколога, психиатра и окулиста. При этом, вы можете выбрать где и каким образом вы будете проходить медосмотр.

Так, например, некоторые автошколы предоставляют возможность сделать это на их территории. Кроме того, можно пройти осмотр и в одной из частных клиник. Это, конечно, будет не бесплатно, однако сэкономит очень много времени. Если же в приоритете для вас именно экономия средств, то стоит пройти медосмотр в госклинике. При этом нарколога и психиатра вам не удастся пройти ни одним из вышеуказанных способов.

К сожалению, для получения заключения этих специалистов вам придется потратить время, а возможно и не только, и приехать в специализированный диспансер. После прохождения всех вышеперечисленных специалистов, вы получите медицинское заключение (справка формы 003-В/у). В нем будет указано, имеете ли вы право на управление автомобилем. И его же будет необходимо предоставить в числе прочих документов при поступлении в автошколу. Также понадобятся паспорт, фотографии 3х4 и заявление на поступление.

Выбор школы

Выбор автошколы – это очень ответственный момент, который во многом определит ваше будущее. Начиная от того, сколько времени вы потратите на обучение, заканчивая тем, чему и как вы там научитесь. Поэтому многие сначала выбирают автошколу. а потом уже начинают действовать. Однако бывает и так, что сначала человек собирает документы, а потом уже выбирает учебное заведение. Как бы ни было, при выборе стоит обратить внимание на некоторые моменты.

Специалисты рекомендуют выбирать школу, которая расположена как можно ближе к вашему дому. Также стоит выяснить, к какому подразделению Госавтоинспекции привязана школа. Нередко это влияет на то, насколько сложным будет маршрут во время экзаменов. Ну и наконец, почитайте отзывы о школе в интернете. Это поможет вам составить мнение и сделать правильный выбор. Кроме этого, автоэксперты напоминают что прохождение обучения обязательно даже в том случае, если водить вы уже умеете.

Обучение и оплата

Обучение в автошколе обычно состоит из нескольких этапов. Для начала проводится обучение теории, которое длится не менее 84 часов. После этого вы приступаете к обучению на практике. Длительность таких занятий обычно составляет от 86 до 88 часов. Все зависит от того, какую коробку передач вы выбрали для обучения. Обычно во время обучения изучается законодательство в автосфере, психофизиология водителя, управление автомобилем, а также оказание первой помощи при аварии.

Обычный курс в автошколе длится не более 3,5 месяцев. Однако вы можете сократить время обучения, если выберете экспресс-курс. Тогда процесс займет не более двух месяцев. Однако стоит понимать, что занятия будут проводиться чаще, чем во время базового курса. Поскольку экономия времени не предполагает уменьшение изучаемого материала. По окончанию обучения вам придется сдать два экзамена: по теории и по практике. Каждый их них, в свою очередь, длится по два часа.

Как объясняют специалисты, средняя стоимость обучения в автошколе по России составляет около сорока тысяч рублей. При этом, она может как увеличиваться, так и уменьшаться. Например, если вы выберете онлайн-формат теоретического обучения, это поможет вам сэкономить до пяти тысяч рублей. А вот если вы выберете для обучения автомобиль с автоматической коробкой передач, то придется заплатить больше примерно на три тысячи. При этом, довольно часто можно встретить вариант оплаты частями. Это существенно облегчает нагрузку на бюджет.

Документы на экзамен в ГИБДД

После прохождения теоретического и практического курсов, а также после сдачи внутреннего экзамена в автошколе, вам будет нужно пройти еще один экзамен. Проводится он в Госавтоинспекции и для него также нужна специальная подготовка. Для начала, необходимо снова собрать пакет документов. Вам понадобятся:

заявление о получении водительского удостоверения;

паспорт гражданина РФ;

справка о прохождении медкомиссии;

документ о завершении обучения;

права другой категории (если есть);

документ о предоставлении льготы на оплату госпошлины.

При этом есть два варианта подачи документов. Вы можете сделать это самостоятельно. Или же, если вам повезло с автошколой, за вас это сделают представители учебного заведения. Если документы подаете вы, то есть способ существенно сэкономить время, силы и нервы. Сейчас в России существует возможность подачи документов в онлайн-формате, через платформу Госуслуги. При этом, не обязательно сдавать внешний экзамен в том же городе, где вы прошли обучение в автошколе.

Дополнительная подготовка

Нередко бывает так, что даже зная отлично теорию и практику, вы все равно решаете подстраховаться и еще раз проверить себя или повторить материал. Для самостоятельной проверки знаний эксперты советуют воспользоваться экзаменационными билетами, которые расположены на официальном сайте Госавтоинспекции. Кроме того, есть и специальные мобильные приложения, которые тоже вам в этом помогут.

Также перед экзаменом у вас есть возможность ознакомиться и внимательно изучить маршрут, на котором вы будете сдавать практическую часть. При этом, вы можете не просто изучить маршрут визуально, но и пройти обучение на практике. Для этого вы можете обратиться в свою автошколу и нанять инструктора. С ним вы проедете по экзаменационному маршруту столько раз, сколько это будет необходимо. Стоит однако понимать, что все это будет оплачиваться отдельно. Средняя стоимость за один урок обычно не превышает полутора тысяч.

Экзамен в ГИБДД

Как и внутренний, внешний экзамен делится на два этапа: теория и практика. Теорию сдают в течение двадцати минут. За это время вам будет необходимо ответить на двадцать вопросов, которые разделены на четыре части.В целом вы можете совершить не более четырех ошибок – по две в разных частях. Также вам будут даны дополнительные пять вопросов. Если вы ответите на них за пять минут, то ошибка будет считаться исправленной. После того, как вы успешно сдадите теорию, результат экзамена будет действовать в течение полугода.

Далее вас ожидает практическая часть экзамена. Для начала вам дадут примерно двадцать минут, чтобы вы могли подготовиться. После этого вы будете непосредственно сдавать практику. Обычно экзаменационное время не превышает тридцати минут. А после этого должно будет пройти еще десять минут. В течение этого времени придут результаты экзамена. Стоит отметить, что практическая часть сдается исключительно в городе или другом населенном пункте. Кроме того, инспектор может в ходе экзамена изменить маршрут по своему усмотрению.

Согласно законодательству, практическая часть состоит не только из движения по улицам, но и из разных маневров. В их число входят:

парковка во время заднего хода с поворотом на девяносто градусов;

парковка параллельно пешеходной части с таким же поворотом;

разворот на маленькой площади;

остановка и старт на наклонной поверхности;

движение на перекрестке, который регулируется;

движение на перекрестке без регулировки;

движение на перекрестке без регулировки и с наличием равнозначных и неравнозначных дорог;

повороты в разные стороны;

движение через ж/д переезд;

перестроение на дороге, где две и более полосы;

объезд впереди идущего транспорта;

езда на максимально допустимой скорости;

парковка параллельно пешеходной части с движения.

Ошибки

Всего экзаменуемый имеет право на несколько ошибок. Во время экзамена инспектор оценивает вождение и в зависимости от нарушения ставит баллы. Начисляться может до пяти баллов. После накопления этого количества баллов, экзамен прекращается и после ученику предоставляется право пересдать его в течение некоторого времени. Кроме того, возможны ситуации, когда инспектор принимает решение сразу же отстранить экзаменуемого. Например, если он создал на дороге потенциально опасную ситуацию, которая может грозить жизни и безопасности всех участников движения.

При этом сдавать экзамен можно бесконечное число раз. Однако стоит учитывать, что все же есть некоторые ограничительные факторы. Во-первых, напомним о том, что результат сдачи теории действителен всего полгода. Во-вторых, с времени последней неудачной попытки не может пройти менее семи дней или более тридцати. Кроме того, есть нюансы и в оплате. Так, госпошлина платится лишь единожды. А вот автомобиль, который предоставляет Госавтоинспекция, придется оплачивать каждый раз.

Получить права

После того, как пройдено самое сложное и вы сдали все экзамены, предстоит пройти последний этап – получение прав. Обращаться необходимо именно в то отделение Госавтоинспекции, где вы сдавали экзамены. При этом надо знать, что срок получения прав варьируется в зависимости от категории прав. В среднем он составляет от пятнадцати до тридцати дней. Однако же эти сроки являются максимальными, что прописано в законодательстве. В действительности же ждать столько времени не нужно. Часто права выдают сразу же, в день обращения.