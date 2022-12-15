Самое дорогое ТО: как Bugatti делает миллиардеров беднее

Чем дороже автомобиль, тем дороже и его техническое обслуживание. Но что если цена нового приобретения начинается от трех миллионов долларов? Понятно, что во время визита в техцентр придется потратить чуть больше годовой зарплаты во Вкусно и точка, но насколько больше? Увы, даже если ваш Bugatti Chiron куплен как инвестиция и большую часть времени стоит в гараже, он будет продолжать беспощадно пожирать банковский счет. Сегодня мы поговорим об обслуживании автомобиля, у которого даже тормозной суппорт стоит как малолитражка.

Фото: © Bugatti © Bugatti

Да, в жизни владельцев Bugatti есть вещи, которые могут раздражать. Один, например, сетовал, что любит ездить на своем «Широне» с открытыми окнами и разгоняться до умопомрачительной скорости.

Bugatti

Кто знал, что для Bugatti это вещи взаимоисключающие? При интенсивном разгоне гиперкар автоматически закрывает окна, и его владельцу приходится постоянно бороться с этим раздражающим эффектом.

А что вы скажете о раздражающих счетах за техобслуживание? В интернете гуляет немало видео с шокирующими ценами на детали Bugatti, но нужно сразу оговориться, что денежная бездна не разверзнется перед вами в первые годы владения гиперкаром.

Bugatti

Первые четыре года у вас будет действовать гарантия, в которую включается рекомендуемое ежегодное техническое обслуживание за счет производителя. Да, у люксовых брендов оно зачастую включено в стоимость автомобиля.

А вот дальше амортизационные расходы начнут трепать ваш кошелек с беспощадностью стаи пираний. Во-первых, Bugatti рекомендует каждый год делать замену масла, фильтров и других технических жидкостей. А это целое приключение, на которое по заводским стандартам уходит 14 часов.

Bugatti

Ведь если в обычной машине и может быть несколько сливных отверстий для масла, то у Bugatti с 16-цилиндровым мотором их 16, откуда вытекает, по совпадению, чуть больше 16 литров масла. Да, этому здоровяку объемом восемь литров требуется очень много смазки.

При этом у моделей Bugatti приходится делать частичную разборку задней части, чтобы получить доступ ко всем точкам обслуживания. Так что вся эта процедура обойдется в эквивалент 1,5 млн рублей, а за 10 лет выльется в 15 миллионов.

Другие сервисные процедуры отберут не меньше времени и сил: например, рекомендуемая с определенной периодичностью регулировка распредвалов потребует отделить от машины двигатель, а более глубокое плановое техобслуживание раз в четыре года занимает 72 часа.

Дорого? Тогда давайте поговорим о чем-то дешевом, например, о шинах. По сравнению со всем остальным они обойдутся в сущую ерунду: эквивалент 120 тысяч рублей за штуку. Чтобы ничего не лопнуло по достижению максимальных 420 км/ч, резина должна быть в превосходном состоянии, где бы ни хранился автомобиль.

Так что в качестве профилактики их рекомендуется менять каждые 16 месяцев. И да, если вы пробьете одну покрышку на дороге раньше, то вам придется сразу менять весь комплект. От такого поворота событий, кажется, ёкнуло бы даже у самого Этторе Бугатти.

Хотя можно потратить и в два раза больше, если приобрести еще зимний комплект. Да, такая резина на Bugatti тоже есть: производитель рекомендует модель Pirelli Winter Sottozero 3, которая, к слову, имеет максимальный индекс скорости 270 км/ч.

Проблема в том, что на скорости за 400 км/ч бедой могут обернутся и скрытые повреждения, микротрещины в металле колесного диска, так что их тоже рекомендуется менять каждый 16 000 км.

Разновеликие (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади) диски придется заменить такими же новенькими «катками» за 3 млн рублей. Другими словами, если бы Bugatti работали в каршеринге, то их колеса надо было бы менять раз шесть в год.

Bugatti

Владельцы Bugatti этой возможностью почему-то не пользуются — по статистике средний Chiron проезжает в год менее 2000 километров, но все равно должен быть всегда готов к предельным скоростям. Так что идем по прайс-листу дальше.

Суппорта от Volkswagen Golf к Bugatti Chiron почему-то тоже не подходят, и полная замена передней тормозной системы с дисками и суппортами обходится где-то в 3 млн рублей. Учитывая, что Chiron еще быстрее замедляется, чем тормозит, оно того стоит.

И мы от всей души не рекомендуем ездить на Bugatti прямо за КАМАЗом, везущим щебенку. Лобовое стекло после трещины от камешка обойдется в эквивалент 3,6 млн рублей. Хуже того, у некоторых деталей гиперкара периодически заканчивается срок годности (!).

Топливный бак, например, рекомендуется менять каждые пять лет за 2,7 млн рублей, из которых 1,3 миллиона стоит работа — чтобы добраться до какой-нибудь детали Bugatti, нужно традиционно разобрать полмашины.

Лимитированный ресурс имеют даже турбины Garrett (примерно по 400 тысяч рублей каждая) — зато их можно использовать до замены целых 15 лет. К слову, всего в моторе Bugatti W16 их четыре, а работа по их замене оценивается в 550 тысяч рублей. Замена топливных баков, как ни странно, опустошит ваш кошелек куда быстрее.

Но как же избежать огромных трат? Увы, черные пятницы в Bugatti не проводятся, но по прошествии первых четырех лет вы можете получить расширенную гарантию Passeport Tranquillite. И да, за это придется заплатить еще немного денег!

Всего за 68 500 долларов вам на четыре года продлят ежегодное техобслуживание и гарантию, хотя за любую деталь с повышенным износом все равно придется заплатить самому. Как и за всякие мелочи вроде нового набора щеток дворников дороже 100 тыс. рублей!

Кстати, Passeport Tranquillite передается по наследству и новому владельцу, если вы продали автомобиль или вписали в завещание. Удобно! Так же как входящий в пакет расширенной гарантии набор по уходу за автомобилем.

А ведь мы даже не касались затрат на 98-й бензин, хранение и… страховку. В США она стоит около 3 млн рублей в год, а в других странах, возможно, будет стоить гораздо дороже.

При этом, как оказалось в нашем недавнем материале про самые дорогие запчасти, некоторые детали для гиперкаров можно найти даже на российских площадках объявлений. Подержанные кузовные детали Bugatti из карбона и с неожиданной надписью Made in Italy стоили от 400 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

Так или иначе, разделив все эти траты на количество поездок на вашем любимом Chiron в год, а их будет, поверьте, немного, вы получите такую сногсшибательную сумму, что о целесообразности такого транспортного средства задумается даже миллиардер.