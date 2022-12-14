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1 час назад

Omoda C5 для России: блогер рассказал о том, что скрыто от глаз покупателей

Российская Газета

Илья Свиридов, бессменный ведущий You-Tube-канала "Клубный сервис", на этот раз со своей командой препарировал Omoda C5 - компактный кроссовер, который этой осенью Chery вывела на российский рынок.

Omoda C5 для России: что скрыто от глаз покупателей
Фото: youtube.comyoutube.com

Как и у любых азиатских моделей, относящихся к массовому сегменту, у Omoda C5 проблемы с шумоизоляцией. Клипсы кремления элементов обшивки одноразовые, электропроводка смотана не в единый жгут - провода просто "перехвачены" изолентой.

Усилители боковых дверей не трубчатые, а изготовлены из пар пластин различной толщины и конфигурации, в пятой же двери вообще нет никаких подобных элементов безопасности. Жёсткость кузова обеспечивают усилители пола, но задний по какой-то причине имеет утоньшение в центральной части.

По предположению ведущего, оригинальная конструкция колёсных дисков с фиксируемыми на болтах пластиковыми вставками негативно проявит себя зимой, так как из-за налипшего снега или замёрзшей в полости воды будет наблюдаться разбалансировка.

Продажи Omoda C5 стартовали в РФ в октябре, выдача первых автомобилей клиентам началась в прошлом месяце. Во всех комплектациях кроссовер длиной 4,4 метра оснащён 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. и вариатором, привод - передний.

Официальный прайс на модель - от 2 429 900 до 2 699 900 рублей.

Автоэксперт,Chery,Илья Свиридов,
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