Правила езды в снегопад: лайфхаки для водителей

Снежная стихия, накрывшая Москву и Подмосковье, доставляет немало хлопот всем жителям региона. Сугробы на улицах столицы уже достигли 16-19 сантиметров в высоту, все городские службы работают в усиленном режиме, на дорогах образовались 10-балльные пробки. Из-за коллапса водителей просят быть предельно внимательными и призывают в ближайшие дни по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

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Между тем многие все-таки вынуждены выезжать в снежную погоду на собственном авто. Чтобы избежать проблем, вызванных стихией, стоит придерживаться нескольких известных рекомендаций специалистов. Об особенностях эксплуатации машины зимой напомнил автоэксперт Дмитрий Славнов.

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Тщательная подготовка

«Самое главное – подготовить машину к снежному периоду. Автомобилю необходима зимняя резина так же, как людям зимняя обувь. Помимо этого, нужно позаботиться и о лобовом стекле, ведь оно, по сути, – это ваши глаза. Так что поменяйте дворники и залейте «незамерзайку». А еще стоит промазать силиконом дверные уплотнители, чтобы можно было легко открывать двери после мойки», – говорит специалист.

Лопата в багажнике

Выбираться из сугробов зимой приходится всем автомобилистам без исключения. И, по мнению эксперта, самой лучшей помощницей в таких ситуациях всегда остается лопата.

«У кого есть полный привод – подключает его и уезжает без проблем. У кого позволяет длина выезда – цепляет автомобиль к другой машине и вытаскивает. Универсального способа нет, здесь все индивидуально. Но самое оптимальное и надежное средство – это лопата. Всегда в багажнике должна быть хотя бы маленькая лопатка. Она поможет выкопаться не только с парковочного места, но и при заносах в сугроб на дороге», – поясняет Дмитрий Славнов.

Маленький лайфхак

Эксперт рекомендует охлаждать теплую машину после долгой поездки:

«Приехали, запарковались и обязательно откройте все двери на минуту-две, чтобы температура салона сравнялась с температурой окружающей среды. Такие действия помогут предотвратить появление наледи на стекле и кузове. Если же оставить машину закрытой с теплым воздухом внутри, то падающий на нее снег превратит ее в такую «креветочку». Очищать ее утром от такого панциря будет сложнее».

Вредные советы

«Многие берут с собой бутылку теплой воды, водят по лобовому стеклу, чтобы оно быстрее отошло. Я не сторонник таких экспериментов», – предупреждает Дмитрий Славнов.

Действительно, такой метод может спровоцировать появление трещин на стеклах, особенно если они уже имеют маленькие сколы.

Некоторые водители в спешке не дочищают машины и покидают парковку со снежной «шапкой» на крыше или капоте. Это довольно опасная беспечность, ведь оставшийся на кузове снег искажает восприятие габаритов или может соскользнуть лавиной на лобовое стекло при торможении, перекрыв обзор.

«Если у вас на крыше какой-то огромный сугроб, который может привести впоследствии к ДТП, то с вас за это могут спросить, – подтверждает автоэксперт. – Ну а если вы просто чуть-чуть не дочистили, это никому не помешает. Здесь жестких стандартов нет, и каждый расчищает машину так, как ему комфортно».

Манера езды

В снежную погоду откажитесь от резких маневров на дороге и старайтесь избегать обгонов. Любое грубое движение руля может увести автомобиль в занос. При поворотах в гололед лучше вообще убирать ногу с педали газа, даже если скорость и так низкая.