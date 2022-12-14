Могут ли угнать заведенный автомобиль, если чип-ключ остался у хозяина

В случае, если посторонний человек сел за руль заведенного автомобиля с штатной противоугонной системой, он может уехать на неограниченное расстояние, даже если бесконтактный чип-ключ остался в кармане у владельца. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специализирующейся на противоугонной защите, Андрей Кондрашов. Он предостерег граждан, которые любят удаляться от автомобилей с чип-ключом во время их прогрева на стоянке, — злоумышленники могут этим воспользоваться.

«По всем нормам безопасности, в том числе европейским и американским, система будет информировать, что ключа нет в салоне, но двигатель будет работать и преступник сможет уехать на машине на сколь угодно большое расстояние. Приехав на место и заглушив двигатель, снова запустить он его не сможет», — пояснил Кондрашов «Газете.Ru».

По его словам, автопроизводителям запрещено применять принудительную остановку двигателя на ходу из соображений безопасности на дорогах. Для таких случаев на последних моделях Mercedes-Benz предусмотрена функция остановки двигателя во время кратковременной стоянки на светофоре. Однако ее можно активировать только в дилерском сервис-центре и большинство автовладельцев этой мерой пренебрегают, добавил эксперт.

«На автомобилях Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado 150 угонщик и вовсе может приехать на место, удалить определенное реле при запущенном моторе, а потом поставить его обратно и снова завести автомобиль. Машина будет по-прежнему думать, что ключ считан», — подчеркивает Кондрашов.