Эксперт оценил перспективы сотрудничества РФ и Ирана в автомобильной отрасли

— Это не самое перспективное направление, Ирану хотелось бы, чтобы мы здесь сделали отверточную сборку, и граждане покупали бы эти автомобили. Но у нас есть своя Lada Granta, тоже 95-го года. Такие автомобили мы могли бы сделать и сами, — пояснил эксперт в комментарии НСН.