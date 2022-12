Rolls-Royce показал уникальную серию Phantom

Компания Rolls-Royce представила специальную серию Phantom Extended Series II под названием The Six Elements. Она создана дизайнерами отделения Bespoke из Гудвуда и Дубая в сотрудничестве с известным британским художником Сашей Джафри, автором самой большой в мире картины. В одной из машин серии можно найти отсылку к этому полотну. А ещё к каждому «Фантому» прилагается NFT, который владелец может продать отдельно от автомобиля.

Серия The Six Elements включает шесть Rolls-Royce Phantom Extended Series II , созданных дизайнерами отделения Bespoke из Гудвуда и Дубая в сотрудничестве с известным британским художником Сашей Джафри. Каждый автомобиль украшает расписанная вручную «Галерея» , вдохновленная пятью «началами» — землей, водой, огнем, ветром и воздухом, — компанию которым составляет шестой элемент — человечество.

Это отсылка к самой известной работе Джафри «Путешествие человечества» (The Journey of Humanity). Картина официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. Общая площадь полотна, в 2021 году проданного за 62 миллиона долларов, составляет почти 1600 квадратных метров. Джафри работал над ним в дубайском отеле Atlantis на протяжении семи месяцев. За это время он использовал 1065 кисточек и 6300 литров краски.

Беспрецедентный проект The Six Elements, инициированный Rolls-Royce Motor Cars Dubai и Rolls-Royce Motor Cars Abu Dhabi, стартовал в 2020 году и завершился только в 2022-м. Помимо уникального арт-объекта, каждый «Фантом» получил гравировку на постаменте фигурки Spirit of Ecstasy, особую акцентную линию Coachline, а также уникальный NFT, которым владелец машины cможет распоряжаться по своему усмотрению. При каждой перепродаже токена на специальный кошелек будет перечисляться некая сумма в счет будущих благотворительных пожертвований.