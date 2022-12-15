Снегопад не спасет от штрафа за залепленные номера

Сотрудник ГИБДД имеет право оштрафовать водителя с залепленными снегом или регентом госномером, в любое время, даже несмотря на активный снегопад. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, погодные условия не берутся в расчет, чтобы не получить административное наказание, автомобилисту необходимо очищать номера, в том числе и в дороге.

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«Штраф будет выписан в любом случае и сразу, если сотрудник ГИБДД увидит на автомобиле нечитаемый номер. Не важно, по какой причине не видно цифр и букв на табличке, из-за снега или реагента», — сказал Радько.

В соответствии с ч. 1 ст. 12. 2 КоАП за управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТа номерами водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 руб.

Эксперт подчеркнул, что ситуация не меняется в случае, когда номера стали нечитаемыми во время движения автомобиля. И даже если протереть номер, правонарушение все равно уже признается совершенным, подчеркнул Радько.

«Мы обязаны перед выездом обязательно проверить читаемость знаков, а в пути обеспечить исправность автомобиля. Исправность предполагает считываемость номеров», — пояснил юрист.

В соответствии с ГОСТом, днем и в светлое время суток буквы и цифры — как на переднем, так и на заднем номерном знаке должны хорошо читаться с 20 метров. Ночью и в темное время все символы только на заднем номере должны считываться с 20 метров. Если с этого расстояния невозможно прочесть ночью хотя бы одну из букв или цифр заднего номера, а в светлое время суток — хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего номера, то номер считается нечитаемым.