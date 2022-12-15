Снегопад не спасет от штрафа за залепленные номера

Сотрудник ГИБДД имеет право оштрафовать водителя с залепленными снегом или регентом госномером, в любое время, даже несмотря на активный снегопад. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, погодные условия не берутся в расчет, чтобы не получить административное наказание, автомобилисту необходимо очищать номера, в том числе и в дороге.
«Штраф будет выписан в любом случае и сразу, если сотрудник ГИБДД увидит на автомобиле нечитаемый номер. Не важно, по какой причине не видно цифр и букв на табличке, из-за снега или реагента», — сказал Радько.
В соответствии с ч. 1 ст. 12. 2 КоАП за управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТа номерами водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 руб.
Эксперт подчеркнул, что ситуация не меняется в случае, когда номера стали нечитаемыми во время движения автомобиля. И даже если протереть номер, правонарушение все равно уже признается совершенным, подчеркнул Радько.
«Мы обязаны перед выездом обязательно проверить читаемость знаков, а в пути обеспечить исправность автомобиля. Исправность предполагает считываемость номеров», — пояснил юрист.
В соответствии с ГОСТом, днем и в светлое время суток буквы и цифры — как на переднем, так и на заднем номерном знаке должны хорошо читаться с 20 метров. Ночью и в темное время все символы только на заднем номере должны считываться с 20 метров. Если с этого расстояния невозможно прочесть ночью хотя бы одну из букв или цифр заднего номера, а в светлое время суток — хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего номера, то номер считается нечитаемым.
Чтобы избежать штрафа в непогоду водителю придется часто выходить и протирать таблички, так как другого способа избежать наказания нет, отметил Радько. Причем, если после первого штрафа ситуация повторилась далее на дороге, то второй гаишник снова имеет право оштрафовать водителя, так как это считается новым правонарушением.