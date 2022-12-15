Водителям объяснили, как снегопад может стать причиной штрафа

Инспектор ГИБДД имеет право выписать штраф водителю с залепленным снегом или реагентом госномером, предупредил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он добавил, что мера может быть применена в любое время, в том числе, и в снегопад, пишет «Газета.Ru».

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Юрист отметил, что автолюбителям следует следить за состоянием номеров постоянно, в независимости от погодных условий.

«Штраф будет выписан в любом случае и сразу, если сотрудник ГИБДД увидит на автомобиле нечитаемый номер. Не важно, по какой причине не видно цифр и букв на табличке, из-за снега или реагента», - подчеркнул Радько.

Даже если номера стали нечитаемыми во время движения автомобиля, закон будет действовать, пояснил юрист. Он добавил, что если стереть грязь или снег с номера (после того, как остановят сотрудники ГИБДД), «правонарушение все равно уже признается совершенным».