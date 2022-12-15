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20 минут назад

Китайский бренд EXEED выведет на рынок РФ четыре новых модели в 2023 году

Южный автомобиль

В 2023 году китайский бренд EXEED выведет на российский рынок сразу 4 новых модели. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на российское представительство. В следующем году появятся обновленные и абсолютно новые модели. При этом источник в представительстве не уточнил о каких именно моделях идет речь.

Китайский бренд выведет на рынок России четыре новых модели
Фото: соцсетисоцсети

Издание предполагает, что это будут кроссоверы семейства VX, TLX и LX. Также в следующем году в России может появиться кросс-купе EXEED Atlantis X. Скорее всего, расширение модельной линейки EXEED в России произойдет за счет электромобилей и седанов.

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