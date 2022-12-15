Китайский бренд выведет на рынок России четыре новых модели

В 2023 году китайский бренд EXEED выведет на российский рынок сразу 4 новых модели. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на российское представительство. В следующем году появятся обновленные и абсолютно новые модели. При этом источник в представительстве не уточнил о каких именно моделях идет речь.