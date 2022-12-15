Китайский бренд выведет на рынок России четыре новых модели

В 2023 году китайский бренд EXEED выведет на российский рынок сразу 4 новых модели. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на российское представительство. В следующем году появятся обновленные и абсолютно новые модели. При этом источник в представительстве не уточнил о каких именно моделях идет речь.
Издание предполагает, что это будут кроссоверы семейства VX, TLX и LX. Также в следующем году в России может появиться кросс-купе EXEED Atlantis X. Скорее всего, расширение модельной линейки EXEED в России произойдет за счет электромобилей и седанов.