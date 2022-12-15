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27 минут назад

Названы самые подорожавшие машины на рынке подержанных авто

Илья Родин

В России в ноябре текущего года заметнее всего подорожала Lada Priora. Ее стоимость на рынке подержанных машин поднялась на 19,1%, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу портала «Авто.ру».

Названы самые подорожавшие машины на рынке подержанных авто
Фото: ТАССТАСС

Аналитики портала отметили, что на вторичном рынке поднялись цены на еще два российских седана. Стоимость Lada Vesta поднялась на 17,1%, Granta подорожала на 13,8%. Цена на них составила 945 и 433 тыс. рублей соответственно.

В десятку также попали Toyota Camry (11,1%), Ford Focus в версии седан (7,3%). Renault Logan и Volkswagen Polo за год подорожали на 6,4%

Вместе с тем, снизилась цена на седан BMW пятой серии. Его стоимость упала на 1,6%.

Уточняется, что к концу 2022 года спрос на подержанные автомобили в России увеличится на 15%.

Ранее сообщалось, что на российском автомобильном рынке большая часть (95%) осенних сделок пришлась на подержанные машины.

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