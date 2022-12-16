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2 часа назад

Можно ли избежать уплаты штрафа ГИБДД, объяснил юрист

Deita.ru

Российские автолюбители могут попытаться добиться замены выписанного им штрафа ГИБДД на предупреждение.

Можно ли избежать уплаты штрафа ГИБДД
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом рассказал адвокат Константин Мальков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По его словам, такую возможность предусматривает российский Кодекс об административных правонарушениях. Однако, обязательным условием для такой замены является отсутствие причинённого человеком вреда и совершение правонарушения в первый раз.

При этом, как отметил юрист, этим очень редко пользуется административный орган, однако, сам нарушитель всё же может добиться снисхождения через суд. Вместе с тем, стоит помнить, что система устроена так, что штрафы назначаются быстро, а отменяются очень трудно.

Как объяснил специалист, для полной отмены штрафа у суда должны быть очень веские основания, однако, как правило, люди соглашаются на замену денежной санкции на предупреждение, ибо в этом случае они сохраняются свои личные средства.

Автоэксперт,ГИБДД,
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