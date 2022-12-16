Можно ли избежать уплаты штрафа ГИБДД

Российские автолюбители могут попытаться добиться замены выписанного им штрафа ГИБДД на предупреждение.

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Об этом рассказал адвокат Константин Мальков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По его словам, такую возможность предусматривает российский Кодекс об административных правонарушениях. Однако, обязательным условием для такой замены является отсутствие причинённого человеком вреда и совершение правонарушения в первый раз.

При этом, как отметил юрист, этим очень редко пользуется административный орган, однако, сам нарушитель всё же может добиться снисхождения через суд. Вместе с тем, стоит помнить, что система устроена так, что штрафы назначаются быстро, а отменяются очень трудно.