Автоэксперты рассказали, как выбрать аналог импортного масла

Если отсутствует импортное моторное масло, рекомендуемое производителем, его можно заменить аналогом, заявляют автоэксперты портала «За рулем». Специалисты рассказали, как правильно подобрать аналог.
Главным критерием при подборе масла является класс качества, то есть уровень эксплуатационных свойств. Важно, чтобы он был не ниже рекомендуемого производителем.
У современных моторных масел применяется обозначение SP, указывающее на то, что масло можно заливать в любой двигатель. Они полностью совмещаются с более старыми продуктами такими, как SN, SL и другими. Обратную замену можно производить только в качестве временной меры, например, если в дороге двигатель остался без масла. Но как только представится возможность, масло следует заменить целиком.
Что касается марки масла, то современные продукты при сертификации тестируются на совместимость с основными продуктами рынка, поэтому выбор той или иной фирмы носит, скорее, имиджевый характер, чем технический.
Российские масла высшего качества поступают на СТО – прежде всего на официальные. Обладатели новых автомобилей чаще обращаются именно туда за гарантийным обслуживанием.
По словам экспертов, импортное масло по-прежнему продается и имеется в сервисах. Но сейчас на рынке очень много подделок – красивые канистры могут быть наполнены непредсказуемым содержимым.