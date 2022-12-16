Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Автоэксперты рассказали, как выбрать аналог импортного масла

АвтоКод

Если отсутствует импортное моторное масло, рекомендуемое производителем, его можно заменить аналогом, заявляют автоэксперты портала «За рулем». Специалисты рассказали, как правильно подобрать аналог.

Автоэксперты рассказали, как выбрать аналог импортного масла
Фото: АвтоКодАвтоКод

Главным критерием при подборе масла является класс качества, то есть уровень эксплуатационных свойств. Важно, чтобы он был не ниже рекомендуемого производителем.

У современных моторных масел применяется обозначение SP, указывающее на то, что масло можно заливать в любой двигатель. Они полностью совмещаются с более старыми продуктами такими, как SN, SL и другими. Обратную замену можно производить только в качестве временной меры, например, если в дороге двигатель остался без масла. Но как только представится возможность, масло следует заменить целиком.

Что касается марки масла, то современные продукты при сертификации тестируются на совместимость с основными продуктами рынка, поэтому выбор той или иной фирмы носит, скорее, имиджевый характер, чем технический.

АвтоКод

Российские масла высшего качества поступают на СТО – прежде всего на официальные. Обладатели новых автомобилей чаще обращаются именно туда за гарантийным обслуживанием.

По словам экспертов, импортное масло по-прежнему продается и имеется в сервисах. Но сейчас на рынке очень много подделок – красивые канистры могут быть наполнены непредсказуемым содержимым.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители