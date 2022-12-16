Автоэксперты рассказали, как выбрать аналог импортного масла

Если отсутствует импортное моторное масло, рекомендуемое производителем, его можно заменить аналогом, заявляют автоэксперты портала «За рулем». Специалисты рассказали, как правильно подобрать аналог.

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Главным критерием при подборе масла является класс качества, то есть уровень эксплуатационных свойств. Важно, чтобы он был не ниже рекомендуемого производителем.

У современных моторных масел применяется обозначение SP, указывающее на то, что масло можно заливать в любой двигатель. Они полностью совмещаются с более старыми продуктами такими, как SN, SL и другими. Обратную замену можно производить только в качестве временной меры, например, если в дороге двигатель остался без масла. Но как только представится возможность, масло следует заменить целиком.

Что касается марки масла, то современные продукты при сертификации тестируются на совместимость с основными продуктами рынка, поэтому выбор той или иной фирмы носит, скорее, имиджевый характер, чем технический.

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Российские масла высшего качества поступают на СТО – прежде всего на официальные. Обладатели новых автомобилей чаще обращаются именно туда за гарантийным обслуживанием.