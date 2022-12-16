Сколько времени нужно прогревать дизельный мотор зимой

«Дизельный мотор считается прогретым к тому времени, как только начинает работать «печка». Я всегда советую определять именно по этому признаку. Моторы выходят на рабочую температуру при 50-60 градусах. На некоторых машинах при запуске обороты поднимаются на так называемый прогревочный режим, а позже опускаются, к примеру, со 1100-1200 об/мин до 700-800 об/мин», — рассказал Шабунин «Газете.Ru».