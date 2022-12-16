Сколько времени нужно прогревать дизельный мотор зимой

Зимой автомобили с дизельным двигателем нужно прогревать на холостом ходу до тех пор, пока в машине не заработает радиатор отопления, подавая в салон теплый воздух. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.
«Дизельный мотор считается прогретым к тому времени, как только начинает работать «печка». Я всегда советую определять именно по этому признаку. Моторы выходят на рабочую температуру при 50-60 градусах. На некоторых машинах при запуске обороты поднимаются на так называемый прогревочный режим, а позже опускаются, к примеру, со 1100-1200 об/мин до 700-800 об/мин», — рассказал Шабунин «Газете.Ru».
Дизельные моторы в силу особенности конструкции прогреваются дольше, чем бензиновые, напомнил автоэксперт. При этом всем владельцам машин с двигателями на «солярке» механик рекомендует устанавливать предпусковые подогреватели.
«Конструктивные особенности этих двигателей отличаются — у них камера сгорания сделана иначе, а температура горения меньше, поэтому дизельные моторы прогреваются чуть дольше. Впрочем, современные дизеля практически никто не прогревает, потому что все давно ставят предпусковой подогреватель, такой как Webasto. Когда водитель подходит к машине, у него двигатель уже относительно прогрет за счет системы охлаждения», — объяснил эксперт.
Ранее специалист техцентра Шабунин рассказал, какие машины лучше не оставлять на «ручнике» на морозе.