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1 час назад

Автомеханик рассказал, сколько времени нужно греть дизельный мотор зимой

Газета.Ru

Зимой автомобили с дизельным двигателем нужно прогревать на холостом ходу до тех пор, пока в машине не заработает радиатор отопления, подавая в салон теплый воздух. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

Сколько времени нужно прогревать дизельный мотор зимой
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Дизельный мотор считается прогретым к тому времени, как только начинает работать «печка». Я всегда советую определять именно по этому признаку. Моторы выходят на рабочую температуру при 50-60 градусах. На некоторых машинах при запуске обороты поднимаются на так называемый прогревочный режим, а позже опускаются, к примеру, со 1100-1200 об/мин до 700-800 об/мин», — рассказал Шабунин «Газете.Ru».

Дизельные моторы в силу особенности конструкции прогреваются дольше, чем бензиновые, напомнил автоэксперт. При этом всем владельцам машин с двигателями на «солярке» механик рекомендует устанавливать предпусковые подогреватели.

«Конструктивные особенности этих двигателей отличаются — у них камера сгорания сделана иначе, а температура горения меньше, поэтому дизельные моторы прогреваются чуть дольше. Впрочем, современные дизеля практически никто не прогревает, потому что все давно ставят предпусковой подогреватель, такой как Webasto. Когда водитель подходит к машине, у него двигатель уже относительно прогрет за счет системы охлаждения», — объяснил эксперт.

Ранее специалист техцентра Шабунин рассказал, какие машины лучше не оставлять на «ручнике» на морозе.

Автоэксперт,
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