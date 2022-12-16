Спасёт ли торможение и маневрирование от летящего «в лоб» автомобиля?

На шоссе самый страшный момент – когда навстречу буквально летит другой автомобиль, в такой ситуации водители действуют инстинктивно, пытаясь тормозить или маневрировать. В том, как нужно поступить, чтобы избежать смертельного ДТП, разбирались эксперты.

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Передвижение автомобиля по дороге всегда таит определённые опасности. Участникам дорожного движения постоянно приходится быть начеку, пытаясь контролировать быстро меняющуюся ситуацию.

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Опасные моменты возможны при обгонах, перестроении на другую полосу, при резком торможении или повороте.

Особо опасны маневрирования на шоссе, где в отличие от автомагистралей нет бетонных блоков в центральной части между противоположными дорожными полосами.

Практика показывает, что летящий «в лоб» автомобиль, может сыграть злую шутку. Любая попытка другого водителя изменить траекторию своей машины, приведёт к тому, что первый автовладелец сделает то же самое. В таком случае возможно столкновение.

Эксперты рекомендуют в подобной ситуации тормозить, находясь в своей полосе движения.

В частности, ПДД оговаривает такой вариант действий, при этом рекомендация основана на примерно одинаковой массе обоих автомобилей.

К примеру, если машины, имеющие одну и ту же массу, двигаются навстречу друг другу со скоростью 60 км/ч, то после удара они просто остановятся. Такое заявление основано на проведенных краш-тестах.

При приблизительно равных скоростях сближения, «персональные» скорости не будут складываться и системы пассивной безопасности отработают в штатном режиме.

Ситуация усложняется в том случае, когда движущийся навстречу автомобиль имеет большую скорость и значительную массу, к примеру, седельный тягач или рейсовый междугородный автобус.

Легковушка может разрушиться, так как конструкция трёхосного грузовика или автобуса совершенно иная. Она имеет прочную раму, надо также учитывать ведущие мосты и диаметр колёс.

Эксперты считают, что для выхода из такого положения следует использовать собственный интеллект и имеющийся опыт вождения автомобиля.

Необходимо постоянно повышать своё водительское мастерство.

Практика вождения автомобиля на трассе и в городе поможет избегать опасных, непредвиденных ситуаций, не допуская столкновений. Нужно обязательно учитывать тип, состояние дорожного полотна и конфигурацию самой дороги. В этом поможет водительский опыт.