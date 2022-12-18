Названы причины подорожания автомобилей в новом году

Дефицит новых автомобилей из-за прекращения поставок в РФ европейских и американских брендов в текущем году вызвал рост цен на машины. Товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%. Об этом ТАСС рассказали дилеры.

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"Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно", - заявил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

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Говоря о ценах на китайские машины, он спрогнозировал, что снижения также ждать не стоит, компании из КНР "продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль".

Пока официально в страну поставляются только китайские бренды, вероятно, в следующем году к ним добавятся корейские, считает директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Максим Златокрылец.

"В настоящий момент официальные поставки новых автомобилей в РФ осуществляются только по китайским брендам. Если говорить о том, что может быть еще возможным из официальных поставок в следующем году, то это, вероятнее всего, корейские бренды. Товарные запасы по остальным брендам будут распроданы до конца первого квартала следующего года, дальнейшие поставки возможны только по каналам параллельного импорта", - прокомментировал Златокрылец.

В компании "Авилон" рассказали, что пока изменения цен на новые автомобили ждать не стоит. "В то же время относительно изменения цен стоит отметить и влияние курса валюты. Если курс вырастает, то и цены тоже будут расти", - заявил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей ГК "Авилон" Алексей Стариков.

Дефицит авто

По словам Старикова, параллельный импорт сегодня может положительно влиять на ситуацию с доступностью машин, включая новые модели для рынка РФ.

"Так, например, автодилеры привозят в том числе и такие модификации, которые являются новинками для российского рынка. Если назвать подобные модели, то мы, например, импортируем Volkswagen Bora (стоимостью менее 2,5 млн рублей), электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, Faw Bestune NAT, новый Jeep Grand Cherokee, Faw Bestune T99, Faw Besturn B70", - рассказал он.

При этом полностью покрыть нехватку автомобилей параллельный импорт не сможет. Дефицит переходит на 2023 год и остается одним из самых влиятельных трендов отрасли, подытожил Стариков.

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